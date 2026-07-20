地監局推新消費者教育網站 涵蓋四大主題 提供買賣或租賃物業實用貼士

地產代理監管局今推出革新的消費者教育網站，向公眾提供有關在香港買賣及租賃物業的實用提示。

監管局主席蕭澤宇表示，物業交易通常涉及巨額資金，任何閃失都可能帶來嚴重財務後果。不同物業可能牽涉不同狀況，令這些交易變得複雜。監管局一直鼓勵消費者在進行物業交易時委託持牌地產代理，其執業受監管局規管。此外應深入了解自己權利與責任。

他續指，監管局全面革新的消費者教育網站採用了「以用家為本」的方針，圍繞四個主題，分別是「我想租住宅」、「我想買住宅」、「我想出租住宅」及「我想出售住宅」，屬多年來涉及最多查詢及投訴的類型。

監管局鼓勵公眾於機構網站查核地產代理牌照，以確認提供服務人士是否持有監管局發出的牌照，並重申未領有效牌照在港從事，及僱用無牌人士在港從事地產代理工作，均屬違法。

從中國內地來港的學生及專業人士，可能不熟悉香港的物業交易程序而容易墮入騙局。因此，監管局亦會向中國內地公眾推廣此網站。

新網站支援桌上電腦及流動裝置，界面簡潔、易於瀏覽，並設有繁體中文、簡體中文及英文版本。