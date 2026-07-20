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帝盛完成向京東出售Silk Seaview學生宿舍 續簽3年管理合約

樓市動向
更新時間：12:03 2026-07-20 HKT
發佈時間：12:03 2026-07-20 HKT

遠東發展（035）旗下帝盛酒店公布，已於7月17日完成向京東（9618）旗下附屬公司出售位於油麻地的Silk Seaview學生宿舍物業，帝盛將繼續以3年管理合約為該物業提供管理服務。

料強化資產負債表

集團表示，是次出售預計帶來可觀淨現金收益，將進一步強化資產負債表，並支持集團以輕資產模式推動未來增長，包括與機構投資者共同投資的機會。

帝盛酒店集團主席兼執行董事邱詠筠指出，帝盛目前於香港、馬來西亞及新加坡均管理學生宿舍業務，很高興能與京東就此項目建立合作。她指，深明優質住宿環境對學生成長的重要性，期待雙方的合作為學生及社區帶來實質及有意義的效益。

遠東發展月初發公告指，與京東旗下JD Fabulous訂立買賣協議，以7.5億元出售持有物業的捷彩公司全部已發行股份。該物業前身為油麻地海景絲麗酒店，一直將客房轉換為學生宿舍單位。交易完成後，物業轉換為學生宿舍營運，預期全面轉換將於下半年完成。

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