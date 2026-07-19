暑期租賃市場表現強勁 港大學生每月1.9萬租尚逸

近期本港租賃市場表現強勁，吸引不少學生及用家趁暑假出動租樓，利嘉閣分行高級經理凌健朗稱，西營盤尚逸低層C室，面積約215方呎，採開放式間隔，外望開揚城市景及部分海景，業主每月叫價2萬放租，獲港大學生，議價後以1.9萬承租，呎租約88元。據悉，業主於2024年以約422.7萬一手購入單位，現享租金回報約5.4厘。

西半山The Richmond中層1.65萬租出

中原分行高級資深分區營業經理譚嘉良指，西半山The Richmond中層C室，面積206方呎，採開放式間隔，向東北方，景觀開揚，最新以1.65萬租出，呎租80元。據了解，新租客為專才，心儀半山地段，同時能快速到達核心商業區，認為單位合適即決定承租。

華都花園連天台特色戶月租1.35萬

祥益區域董事袁思賢表示，屯門華都花園一個連天台特色戶，面積404方呎，獲區外客垂青。租客鍾情單位附設天台，可使用空間增加，加上內籠企理，而且屋苑附近有交通工具可直達工作地點，上述租客遂便決定「即睇即租」，以月租1.35萬承租單位，呎租33元。

祥益地產執行董事盤嘉茵說，屯門邁亞美海灣1座中層G室，面積398方呎的2房戶，單位內籠企理附部分家具，雙方考慮到租期配合，經議價後獲區內租客以1.08萬承租，呎租27元。



