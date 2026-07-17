中原計劃擴展學生宿位 今年首階段料提供近2000個

政府大力推動「留學香港」品牌見效，租樓需求持續增加。中原投資今日與中旅社簽署合作協議，推出赴港學生安居成長服務，為內地留學生提供多元化幫助。今年首階段預計提供近2,000個優質宿位，3年內計劃拓展至6,000個，覆蓋全港主要高校片區。

中原集團創辦人施永青表示，香港教育產業條件優良，具國際排名，同時亦見有國際知名教授，吸引內地及海外留學生注意，加上受現時環球大環境刺激及中國經濟增長情況下，預期未來留學生比例會繼續上升。

施永青續指，目前集團正洽詢多個潛在學生宿舍項目，不過因為現時業主叫價高，因此「未叫糊」。而洽詢物業亦包括乙級寫字樓，不過由於改裝成本較高，且裝修需時對比酒店更長，因此目前先以酒掂等為主。

施永青降樓價全年升幅預測至15%

至於對樓市看法，施永青表示早前預測今年全年樓市可升20%，不過近期則下調至15%，不過認為上半年樓價已升約10%，因此認為先前預測屬合理範圍。

而近期樓價影響因素主要因樓價走勢過急，早前買家仍有意追價入市，不過隨著發展商提價推盤，遠超投資客預期及經濟發展速度，因此買家入市步伐亦有所放緩。另外近期油價上行導致美國聯儲局加息意欲增加，並且「北水南下」現阻力，導致樓價升幅放緩。不過認為地緣政治不會再惡化，而內地資金限制屬短期影響，因此長遠認為目前情況屬「升得快，要唞唞」。

中原投資總裁葉明慧指，集團旗下學生公寓營運服務品牌壹社於今年預計運營近2,000個優質宿位，3年內計劃拓展至6,000個，覆蓋全港主要高校片區。現時6,000個宿位屬小目標，未來正有更多新供應以應對強勁需求。

中旅集團旅行服務公司副總經理兼香港中旅社總經理吳明源提到，香港中旅社擁有完善內地管道與跨境服務體系。是次與中原投資聯手合作，以學生安居為切入點，延伸全週期成長服務，是央企踐行社會責任、聯通內地與香港的重要舉措，旨在打造規範化、高品質的青年服務體系，讓學生及家長放心。