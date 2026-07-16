恒基5.8億統一紅磡舊樓業權 歷時16年完成必嘉坊版圖 最快2031年落成

紅磡黃埔街一帶再有新發展，由恒基併購約16年的同區最後一幢舊樓，今以底價5.8億成功統一業權發展，相當於每呎樓面地價約7981元；料為必嘉坊最後一期發展項目，預計最快於2031年落成。

上述項目位於黃埔街18至24號及必嘉街88至90A號業權，在今年5月底獲土地審裁處批出強拍令，底價為5.8億，今日舉行公開拍賣，由手持「1號牌」的恒基執行董事黃浩明，在未有其他競爭對手下以底價投得，成功統一業權發展。

黃浩明：發展中小型住宅

黃浩明指出，集團很高興正式統一上述舊樓業權，項目是市區罕有大型重建項目，屬集團必嘉坊發展項目最新一期，將發展中小型住宅單位，預計最快於2031年落成。他相信，項目將可為黃埔街及周邊社區注入活力，重塑區內面貌，進一步提升紅磡區的居住與生活環境。

整個項目總樓面約百萬呎

黃埔街18至20A號。

今日成功統一業權的項目，是政府在2024年底放寬舊樓強拍門檻後首宗循新例申請及獲批強拍的項目，涉及2個地段，包括黃埔街18至20A號，並連同早於2021年3月透過強拍以4.8億統一業權的黃埔街22至24號和必嘉街88至90A號合併申請。

上址現為2幢樓高8層舊樓，於1957年落成，至今約69年樓齡。兩個地盤將會合併發展，佔地8075方呎，涉及可建總樓面約72675方呎。

紅磡舊樓併購歷時16年

據了解，恒基早於2010年起收購紅磡黃埔機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街等多條街道舊樓，至今已耗時約16年，整個項目佔地約10萬方呎，可建總樓面約100萬方呎。

黃埔街22至24號。

必嘉街88至90A號。

其中部分地段已重建成新盤，近年先後推出銷售，包括BAKER CIRCLE系列共3個新盤，以及全新項目MIDTOWN SOUTH等樓盤。

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