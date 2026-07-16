上半年山頂南區豪宅交投121宗 創近5年新高

中原高級資深營業董事何兆棠表示，據中原統計，扣除內部轉讓個案，今年上半年山頂南區合共錄得121宗一、二手豪宅買賣成交，較2025年同期的70宗大幅增加72.9%，創2021年同期126宗以來，近5年新高；涉及成交金額更高達151.38億元，較去年同期57.09億元急升165.2%，創2018年上半年錄得212.8億元以來，近8年新高。

一手豪宅成交創11年新高

上半年山頂南區共錄得33宗一手豪宅買賣成交，涉資總額高達約59.99億元，對比去年同期的19宗及17.42億元，分別顯著上升約73.7%及244.4%，是次錄得的宗數更是自2015年紅山半島推售時錄得74宗以來，創下11年來的新高。

二手市場方面，區內於期內錄得88宗成交，涉資約91.39億元，對比去年同期的51宗及39.67億元，成交宗數及金額分別上升約72.5%及130.4%。兩者分別創2021年同期111宗及2019年同期114.5億元後新高。

內地買家仍為主力

何兆棠續指，區內買家來源趨向多元及國際化，內地買家仍為主力，佔約7成；本地客佔約2成，多為名牌家族換樓或長線資產配置。值得留意的是，受戰爭及外圍金融市場波動影響，香港物業避險吸引力提升，歐洲資金亦重返市場，佔約1成。

租務市場方面，何兆棠稱，山頂南區的租賃表現持續活躍，共錄得274宗租賃成交，涉資約3,331.2萬元。雖然成交宗數按年微跌約6.8%，但整體涉及金額則上升約4.7%（2025年同期3,182.7萬元），反映區內租金呈現明顯的上升趨勢。他續指，隨著息口回落，供樓負擔減輕，促使不少原本在區內租樓的具實力客源決定「轉租為買」，分流了部分租賃需求，並直接推動買賣成交量上升。

料一手豪宅價格將穩步上升

展望後市，何兆棠表示，預料一手豪宅價格將穩步上升約5%至10%。二手洋房市場則預計維持平穩發展，主要由於現時市場盤源仍然充裕，消化速度相對緩慢，加上業主僅輕微收窄議價空間，價格短期內缺乏大幅上升動力。此外，內地買家較傾向購入一手全新豪宅洋房，而部分買家亦因家庭結構轉變，逐步由傳統洋房轉向大平層豪宅，令二手洋房價格料保持平穩。

租務市場方面，受惠於豪宅租盤供應偏緊，加上外國企業回流，以及內地企業積極來港設立據點，預料下半年租賃市場將維持活躍。從目前租金分布可見，市場需求正逐步向中高價租務傾斜，預計大額豪宅租金將具備更強勁的上升動力。