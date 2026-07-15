高力上調中環金鐘寫字樓租金預測至最多8% 料商業房地產全年成交420億

高力發布《2026年第二季市場報告》，指香港商業房地產市場展現持續韌性，多個行業租賃需求進一步增強，投資市場表現保持相對穩健。其中，甲級寫字樓市場第二季持續復甦，季度淨吸納量86.4萬平方呎，整體空置率按季下跌1個百分點至16.1%。中環及金鐘錄得18.2萬平方呎淨吸納量，連續四個季度錄得正吸納，空置率回落至10.2%，按年降4.3個百分點。

租金方面，中環及金鐘甲級寫字樓租金按季升1.9%，年初至今升5.5%；九龍東租金按季跌2.9%。高力指，已將今年中環及金鐘租金升幅預測上調為5%至8%，惟九龍東租金跌幅料超過5%。

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵指，企業租戶對選址及資產質素的要求日趨嚴謹，傾向選擇核心商業區優質物業，投資者則聚焦寫字樓、教育及住宿等具穩定收益及長遠增值潛力的資產。

至於零售商舖，報告顯示首五個月訪港旅客人數按年升14.1%至2300萬人次，零售銷售額按年升10.6%。一線街舖租金按年升約2%，高力預計全年升幅將錄得約3%。

工業物業方面，倉庫租金第二季按季跌3.2%。高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，預計全年跌幅約5%，惟AI相關貿易活動持續增長，加上香港積極擴展黃金儲存容量，將為專業物流及高保安倉儲設施帶來新需求。

資本市場方面，第二季總投資成交額約140億元，按季跌5.5%，但仍高於近年平均水平。海外資金持續流入，第二季流入香港的海外資本創三年新高，其中逾六成來自新加坡投資者。高力維持全年總投資成交額約420億元的預測，並預計教育及住宿類資產將成下半年主要動力。