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上半年工商廈錄2562宗買賣 市場聚焦中細價物業

樓市動向
更新時間：15:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-15 HKT

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年指，2026上半年香港工商舖市場錄2562宗買賣，創近四年新高，惟金額287.67億，按半年跌7%，呈「量升值跌」格局。工廈表現最強（1385宗），店舖（638宗）及商廈（539宗）緊隨其後。主要由用家及長線投資者主導，聚焦中細價物業。

工廈錄1385宗表現最強

展望下半年，預計整體登記量再升3.8%至2660宗，金額受大額交易帶動，料反彈11.2%至320億。商廈最突出，成交量升11%至600宗；店舖及工廈分別穩增至660宗及1400宗。

利好因素包括IPO市場活躍、內地品牌擴充、高新科技帶動新型工廈需求、住宅回暖外溢效應，以及政府規劃政策提供清晰框架。利淡因素則有美息走向不明、內地資本管制收緊、優質商場空置率創新高，以及網購持續衝擊民生區店舖。

店舖錄638宗連升四季

根據該行數據顯示，工廈上半年錄1385宗，按半年升32%，集中細價物業，料下半年微升至1400宗；商廈錄539宗，按半年跌6%但金額微升，受惠企業重返核心區，下半年料反彈至600宗；店舖錄638宗連升四季；受惠旅客增加及內地品牌進駐，下半年料增至660宗，核心區空置率有望回落。整體而言，工商舖市場正處於底部回穩階段，可望穩中向好，惟需警惕息率及資本流動等外圍風險。

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