工商舖下半年面臨「量升價跌」 中原：兩大阻力影響後市

中原（工商舖）指，上半年受惠於住宅新盤暢銷，市況熾熱帶動，工商舖買賣錄約2314宗，按年大增18%，但下半年市場仍有兩大阻力，銀行按揭態度消極與銀主盤持續湧現，加上近期低價成交拉低估價，下半年整體工商舖價格仍有下調空間，但成交量有望因價格回落而增長。

銀行按揭態度消極

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，回顧今年上半年舖市，中原預期營商環境仍嚴峻，租售價看跌5%至10%，今年上半年成交量維持低水平，反映受市民「北上消費」及「網購」結構性衝擊，營商環境未如理想。下半年預測交投維持與上半年相若水平，但由於挑戰持續，舖位租售價料下跌5%至10%。

銀主盤持續湧現

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，甲廈市場呈兩級化發展，核心區靠穩，非核心區尋底，上半年商廈市場共錄約503宗成交，創2021年下半年度以來新高。甲廈表現最亮眼，錄119宗成交，按年上升78%，主要買家為金融業、教育機構及宗教團體，反映價格已找到支持位。

陳雁樓續說，核心區甲廈空置率明顯改善，租務宗數及價錢與去年同期相約，受到非住宅按揭審慎及銀主盤增加影響，下半年成交量將受壓，預期核心區寫字樓成交價及租金將維持平穩，非核心區則繼續尋底。

工廈市場以發展商低價去貨主導，售價看跌5%至10%。中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，上半年回顧錄1432宗買賣，按年大增26%，主因發展商採取「低價策略」推售一手項目，進而逼使二手業主降價，吸引用家及投資者入市，租務則錄2538宗，按年微升2%。

料下半年維持低價推盤策略

劉重興估計，今年下半年發展商預計維持低價推盤策略，將導致工廈整體售價有5%至10%的下調空間，僅個別地區表現持平，租金則預期下跌約5%。

近期內地限制資金外流的影響成為市場焦點，潘志明則相信，對工商舖影響並不大，皆因買家多為實力雄厚的生意人，在港已坐擁資金，毋須由內地調動。