元朗兩地申建約5893伙私宅 規劃署拒反對申述 新地米埔盤最矚目

規劃署早前就《米埔及錦綉花園分區計劃大綱圖》提出多項修訂，主要為區內2幅改劃用地共建5893伙私宅，包括新地元朗米埔錦壆路商住項目將建2322伙，以及橡樹和生圍項目增密度建3571伙，城規會在申述期間收到3份屬反對或負面意見，而規劃署拒絕接納，城規會將於周五（17日）舉行會議討論。

城規會在為期2個月法定展示期內，合共收到5份申述，當中2份屬反對申述，及1份提出的負面意見，而規劃署拒絕接納，認為不應順應申述而修訂大綱圖，城規會將於周五（17日）舉行會議討論。

規劃署早前就《米埔及錦綉花園分區計劃大綱圖》提出多項修訂。

政府部門無負面意見

規劃署指，上述修訂上旨在落實已獲城規會同意改劃申請，以作擬議住宅發展連商業用途，並闢設交通停車處、政府、機構及社區設施和開放予公眾使用的休憩用地。申請人已進行不同技術評估，確保在落實擬議緩解和設計措施後，擬議發展在視覺、生態及排水等方面均屬可接受。

該署指出，相關發展限制和要求，以及緩解和設計措施，已適當地納入大綱圖的「住宅（丙類）1」地帶《註釋》或《說明書》。相關政府部門均對用地擬議發展及項目相應修訂不表反對或沒有負面意見，認為有關修訂實屬恰當。

城規會周五審議

上述修訂主要涉及新地持有的元朗米埔錦壆路、鄰近錦綉花園一幅住宅地早年申建2771伙遭拒後，去年初捲土重來遞交新方案，縮減發展密度等，並建10幢住宅及3幢商業設的綜合項目，合共提供2322伙，較舊方案減少16%。

項目地盤面積約70.71萬方呎，包括994方呎政府土地，住宅部分以地積比約1.5倍發展，獲批建10幢樓高14至16層分層住宅，合共提供2322伙，平均每伙單位面積約456方呎，估計可容納約6270人口，可建總樓面約106.06萬方呎。非住宅部分亦以地積比約0.5倍發展，以建3幢2層高商業及政府、機構或社區設施，另有3幢1至2層高會所，涉及非住宅樓面約6.13萬方呎。換言之，整個項目可建總樓面約112.19萬方呎。

元朗和生圍項目去年初向城規會提交新方案，大幅增加密度發展，建175幢大型住宅群，以提供3571伙。

另一個項目為，曾由恒大持有、2022年初被橡樹資本（Oaktree Capital）接管的元朗和生圍項目，去年初向城規會提交新方案，大幅增加密度發展，建175幢大型住宅群，以提供3571伙，對比2024年獲批方案增加3.5倍，可建總樓面約290.25萬方呎。

項目地盤面積約223.26萬方呎，地積比率由現時0.4倍，申請增加至1.3倍，物業高度由最高6層，增加至不多於10層，另設一層地庫，以發展128幢樓高3層洋房，以及47幢樓高6至10層的分層住宅，提供3571伙，平均單位面積約802方呎，涉及可建總樓面約286.16萬方呎，估計整個項目住客數目9998人。另有4幢2層高會所、1幢4層高提供100個牀位的安老院，非住用樓面涉及有4.09萬方呎。項目另有2782個停車位。整個項目將分為6期發展，料2031年全部落成。