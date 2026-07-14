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上半年工商舖交投穩 美聯：寫字樓量價齊升

樓市動向
更新時間：16:27 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:27 2026-07-14 HKT

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處數據，2026年上半年全港工商舖註冊量錄2595宗，按年升約13.5%，創2022年以來同期新高；惟註冊金額錄約263.1億，按年跌8.4%。「量升額跌」反映物業價格仍處整固階段，但低價正吸引資金「趁低吸納」，帶動交投回穩。

寫字樓註冊量按年升10%

美聯集團暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽指出，上半年三大板塊交投齊升，均創近年高位，寫字樓唯一價量齊升，註冊量錄603宗，按年升10%，金額錄約129億，按年升4.8%，兩者均創2021年後新高。

工廈註冊量錄1373宗，按年升11.5%，創2022年後新高，惟金額錄約71億，按年跌18.2%。商舖升幅最顯著，註冊量錄619宗，按年大升22.1%，創2022年後新高，惟金額錄63.2億，按年跌18.4%。

甲廈租金逆市升約1.5%

價格方面，上半年工廈及甲廈售價分別跌約4%及3.1%；但乙廈售價微升約1%，甲廈租金亦受惠空置率回落逆市上升約1.5%。

他表示，6月份工商舖延續升勢，單月註冊量錄532宗，按月升約16.9%，連升四個月並創近5年單月新高；註冊金額錄約47.7億元，按月升21.3%。

當月升勢主要由工廈帶動，受惠於新盤項目iCITY錄得57宗註冊，6月工廈註冊量達317宗，按月大增29.9%，創53個月新高。寫字樓亦表現理想，6月錄122宗及22.9億，按月分別升27.1%及27.3%，同創近5年單月新高。商舖則錄93宗，按月跌19.1%，惟金額按月上升7.3%至11.3億。

馬續表示，隨着購買力釋放，預計7月註冊量或回落至約400宗。展望下半年，市場將延續「量升價跌」走勢，但跌幅有望收窄，預測全年工商舖註冊量可達約5000宗，按年升約一成，挑戰5年高位。

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