金鐘力寶中心每呎32元租出 面積逾7000方呎 專業服務公司擴規模

核心區指標甲廈租金較市況高位下跌逾半，對企業擴充極具吸引力。金鐘力寶中心一個面積逾7000方呎的單位，新近以每月逾22.56萬租出，平均呎租32元。新租客為專業服務公司，是次承租屬擴充寫字樓規模。

每月租金逾22.5萬

上址為金鐘力寶中心1座41樓1室，建築面積7052方呎，以每月22.5664萬租出，平均呎租32元。新租客為一間隸屬律師樓的專業服務公司，專為上市公司提供秘書及法律諮詢服務。該公司本身已承租同層單位多年，基於近年業務擴張，需要覓得較大寫字樓空間，難得同層有單位出租，雙方於是一拍即合。

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高峰期月租45萬

市場人士指出，上述單位於2019年市況高峰期時，月租曾高達45萬，最新租金較當年的歷史高位回落約50%，正好為企業提供了擴張空間。

根據中原（工商舖）數據顯示，力寶中心租賃市況轉趨活躍，不論宗數或租金水平均較去年明顯上升，不過最新水平與高峰期相比，仍然低約50%。大廈今年以來暫錄得37宗租賃，呎租介乎29.2至50元，平均呎租38.7元；去年同期則錄29宗，呎租介乎22.4元至48.2元，平均呎租34.5元。

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事蔡德寶表示，力寶中心由於盤源多，帶客睇租盤的命中率很高。通常睇5個盤，就會有一個中。中原更索性在大廈大堂當眼處，租用舖位開設代理行分行。

蔡德寶續說，力寶中心近年律師樓租客明顯增加，主要是位置接近高等法院，律師以行李喼拖文件往返高院打官司十分方便；也有年輕律師選擇租用千餘呎的小型單位創業，雖然面積細，惟大廈擁有氣派大堂，令用戶感到體面。

由於近年來交通幹線改善，力寶中心更具地利。新開設的南港島綫及東鐵綫均以金鐘作為轉乘站，加上原有的港島綫及荃灣綫，金鐘已成為目前港鐵唯一的「四線交匯」大型超級轉乘站，是該區核心特色，未來發展更被看高一線。

租客本身進駐同層單位多年，基於近年業務擴張，需要覓得較大寫字樓空間，難得同層有單位出租，一拍即合。