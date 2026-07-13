Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金鐘力寶中心每呎32元租出 面積逾7000方呎 專業服務公司擴規模

樓市動向
更新時間：14:59 2026-07-13 HKT
發佈時間：14:59 2026-07-13 HKT

核心區指標甲廈租金較市況高位下跌逾半，對企業擴充極具吸引力。金鐘力寶中心一個面積逾7000方呎的單位，新近以每月逾22.56萬租出，平均呎租32元。新租客為專業服務公司，是次承租屬擴充寫字樓規模。

每月租金逾22.5萬

上址為金鐘力寶中心1座41樓1室，建築面積7052方呎，以每月22.5664萬租出，平均呎租32元。新租客為一間隸屬律師樓的專業服務公司，專為上市公司提供秘書及法律諮詢服務。該公司本身已承租同層單位多年，基於近年業務擴張，需要覓得較大寫字樓空間，難得同層有單位出租，雙方於是一拍即合。

相關文章：觀塘海景商廈12年蝕59% 「工廈貴過甲廈」成市場奇景

高峰期月租45萬

市場人士指出，上述單位於2019年市況高峰期時，月租曾高達45萬，最新租金較當年的歷史高位回落約50%，正好為企業提供了擴張空間。

根據中原（工商舖）數據顯示，力寶中心租賃市況轉趨活躍，不論宗數或租金水平均較去年明顯上升，不過最新水平與高峰期相比，仍然低約50%。大廈今年以來暫錄得37宗租賃，呎租介乎29.2至50元，平均呎租38.7元；去年同期則錄29宗，呎租介乎22.4元至48.2元，平均呎租34.5元。

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事蔡德寶表示，力寶中心由於盤源多，帶客睇租盤的命中率很高。通常睇5個盤，就會有一個中。中原更索性在大廈大堂當眼處，租用舖位開設代理行分行。

蔡德寶續說，力寶中心近年律師樓租客明顯增加，主要是位置接近高等法院，律師以行李喼拖文件往返高院打官司十分方便；也有年輕律師選擇租用千餘呎的小型單位創業，雖然面積細，惟大廈擁有氣派大堂，令用戶感到體面。

由於近年來交通幹線改善，力寶中心更具地利。新開設的南港島綫及東鐵綫均以金鐘作為轉乘站，加上原有的港島綫及荃灣綫，金鐘已成為目前港鐵唯一的「四線交匯」大型超級轉乘站，是該區核心特色，未來發展更被看高一線。

租客本身進駐同層單位多年，基於近年業務擴張，需要覓得較大寫字樓空間，難得同層有單位出租，一拍即合。

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員 涉普通襲擊自首被捕
01:00
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員 涉普通襲擊自首被捕
突發
5小時前
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
政情
7小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-12 13:00 HKT
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
影視圈
5小時前
成龍忽然推BB車惹享天倫揣測？兒子房祖名疑戴婚戒現身 功夫巨星傳秘密娶新抱
成龍忽然推BB車惹享天倫揣測？兒子房祖名疑戴婚戒現身 功夫巨星傳秘密娶新抱
影視圈
6小時前
星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店 創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙
05:43
星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙
申訴熱話
8小時前
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
影視圈
2026-07-12 13:04 HKT
中年好聲音4丨10強名單出爐范子睿出局淚灑舞台 陳旭培大髀受傷痛到面容扭曲封MVP
中年好聲音4丨10強名單出爐范子睿出局淚灑舞台 陳旭培大髀受傷痛到面容扭曲封MVP
影視圈
17小時前
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
時事熱話
4小時前