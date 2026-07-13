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投資者「賣慘」結果是自取其禍｜湯文亮

樓市動向
更新時間：16:55 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:55 2026-07-13 HKT

有老友睇YouTube，見到有很多做飲食生意的人，專登拍條片出嚟「賣慘」，希望多些人幫襯他們，但反應好似唔係咁理想，那些食肆生意不但沒有增加，反而減少咗，香港人係咪咁涼薄，見死不救，橫掂都係出街食飯，點解唔幫襯那些賣慘的食肆，香港人唔係有鋤強扶弱的心態。

先要了解自己不足之處

這並不鋤強扶弱問題，生意唔好一定有其原因，好似可憐的人必有可恨之處，生意唔好不外乎食物質素唔好，或者招呼不周，甚至價錢不合理，那些食肆在拍片賣慘之前，首先要了解自己不足之處，改善之後可能唔使賣慘，如果不明不白賣慘，被外人發掘到劣點，賣慘就變成弄巧反拙。

老友又話，在過去兩年，生意最難做的莫過於物業投資，一衆物業投資者都傷痕纍纍，不少被銀行call loan call到失魂，但又唔見到有投資者在傳媒面前賣慘，或者藉此施壓，要求政府幫物業投資者。

老友可能唔知道，物業投資者唔係唔想在傳媒面前賣慘，但是他們知道是不會有效果，甚至會越賣越慘，市民睇到他們賣慘之後，不但不會同情，甚至會話有咁耐風流，有咁耐折墮，倒不如的起心肝，自己慢慢解決問題，物業投資者見慣世面，所有的生意比做飲食的唔知大多倍，知道如果生意唔好就賣慘，只是自取其辱而已。

湯文亮
紀惠集團副主席及行政總裁

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