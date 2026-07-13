何文田「細價舖」14年升值13% 摸頂購入靠好租客撐場賺錢

於2012年高峰期買舖的投資者，現時沽貨，總免不了要輸錢，不過，何文田民生地段一個「細價舖」，雖然業主於14年前旺市摸頂購入，由於有好租客撐場，業主持貨14年安穩賺錢離場，物業升幅近13%。

呎價1.63萬

何文田亞皆老街皆興大廈地下的A號舖，建築面積約400方呎，最近以655萬易手，呎價16375元，原業主在2012年6月，也是全港舖市瘋狂大加租年代入市，當時他花580萬買入，當了14年舖主，如今轉手帳面獲利75萬，物業升值12.9%。雖然沒有翻倍暴利，但在如今市道能夠賺錢離場，已經是不錯的結果。

何文田亞皆老街皆興大廈地下的A號舖以655萬易手。

迎着西斜剪頭髮

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖實用面積約300方呎，門寬11呎、深30呎，大廈樓齡高達68年，李根興分析，按差估署平均商舖租金回報4厘計算，該舖位市值月租約21833元。

他又說，該舖位有點「先天不足，位處亞皆老街路段，人流比較靜，下午時店舖會迎來「西斜」，平常經過的，多半是街坊鄰里，但多虧這間髮型屋憑「優質服務」，在街坊心中建立口碑，生意做得相當好，看來，只要手藝好，就算人流靜、有西斜老舖，也會變成升值的黃金磚頭。