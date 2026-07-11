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星光行銀主盤2700萬易手 內地投資者持貨逾3年蒸發58%

樓市動向
更新時間：09:49 2026-07-11 HKT
發佈時間：09:49 2026-07-11 HKT

尖沙咀星光行剛錄一宗蝕讓個案，兩個望地標鐘樓及維港海景的單位，淪為銀主盤後，以2,700萬易手，原業主為內地投資者，持貨僅僅3年半，帳面便蒸發3,780萬，物業身價暴跌逾58%。

兩年前意向價7080萬

上址為星光行5樓506至512室，建築面積約5,991方呎，由接管人推出，早於兩年前交吉出售，意向價7,080萬，有見物業一直未能成功沽售，最終多番減價至市場接受水平，於本月3月以2,700萬易手，呎價4,506元。

原業主為內地背景人士，於2022年12月以6,480萬購入，持貨僅3年半，帳面損手3,780萬，物業貶值逾58%。當時該內地買家以為買了「地標海景核心資產」，殊不知竟在高位接了最後一棒。短短三年半過去，曾經價值大半億的優質商廈，如今身價連「半折」都不如。這場商廈財富蒸發戰，不可謂不驚心動魄。
 

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