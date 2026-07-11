二手周末預約睇樓量回軟 陳永傑料下半年買家目光集中一手

踏入暑假部分家庭客選擇外遊，影響二手屋苑周末預約睇樓活動。綜合各大物業代理統計顯示，本周末（11日至12日）預約睇樓量按周回落0.7%至2.8%。

中原統計的十大屋苑本周末預約睇樓量兩天共錄得406組，按周回落0.7%，而最近三周一直於400組邊緣徘徊，屬今年2月後低位。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，上半年樓價上漲、盤源驟減加上業主叫價進取，而近期樓市亦缺乏新增利好因素，令近期二手成交步伐放慢。下半年多個新盤部署推售，短期內買家目光料集中一手，二手市況或續趨平靜。

新界一手新盤成樓市焦點

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，日前新界一手新盤成樓市焦點，市場反應相信會成一眾二手買家業主風向標。不過，世界盃進入最後關頭，吸引全城關注，亦分薄樓市注意力。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1300組客戶於周末預約睇樓，較上周末的1315組下跌1.1%。

據美聯分行統計，本周末15個指標屋苑預約睇樓量錄約566組，較上周末約579組，按周輕微回落約2.2%。美聯高級董事布少明說，由於近期有一手全新盤以吸引價推盤，搶佔部分市場客源及購買力，加上不少家庭客外遊，以及樓價上升令入市情緒漸趨審慎，導致短期內屋苑睇樓活動在現水平反覆徘徊。

部分家庭客趁暑假外遊

港置分行統計顯示，周末十大二手指標屋苑預約睇樓量錄得約378組，較上周末約389組，按周下跌約2.8%。港置研究部董事王品弟表示，部分家庭客選擇趁暑假外遊，暫緩睇樓計劃。另外，業主近期惜售心態轉強、定價愈趨進取，議價空間收窄，而買家則期望能夠「撈底」入市，對高價盤抱持審慎態度，令二手買賣雙方拉鋸持續。

祥益執行董事盤嘉茵指，新界西北一手樓盤新推出，白表及綠置居抽籤亦出了結果，這些也對區內二手有刺激作用，預約量明顯有上升，尤其未抽中居屋客戶，也要回二手預約睇樓盤。