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柏傲莊III三房大宅逾2083萬成交 買家鍾情交通四通八達

樓市動向
更新時間：09:27 2026-07-11 HKT
發佈時間：09:27 2026-07-11 HKT

新世界與港鐵合作發展的沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III近期銷情持續，項目昨日以逾2,083萬售出3房大宅，呎價2.56萬，過去一周共沽6伙，套現逾1.3億。

柏傲莊III昨日以招標形式售出8B座46樓C室，面積814方呎，採3房連套房加儲物房設計，享開揚內園景致，售價2,083.8萬，呎價25,600元。據了解，買家表示比較各區多個新盤後，最後鍾情項目位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，設大型商場，市場十分罕有，故斥資入市。

項目過去一周售出6伙

項目過去一周合共售出6伙，另外5伙面積介乎310至998方呎，涵蓋1房及3房戶型，造價最高為1A座39樓B室，面積998方呎，以3,183.6萬售出，呎價31,900元；另外4伙成交價介乎863.9萬至2,465.1萬，呎價24,501至27,868元。

另外，集團同系夥拍遠東合作發展的啟德柏蔚森亦錄新成交，售出為2座17樓A室，面積448方呎，2房1套設計，成交價968.4萬，呎價21,616元。柏蔚森系列自現樓以來已成功售出306伙，套現逾24億，而自開售以來則累計售出943伙，套現逾69億。
 

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