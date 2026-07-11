白石角站落實 業主即反價5% 代理料區內樓價升一成 1房月租逼近1.7萬

政府近日落實東鐵綫白石角站的最新選址，新車站將座落於香港中文大學生物醫學大樓對出，並將興建有蓋行人天橋橫跨吐露港公路，直接駁通科學園一帶及區內私人屋苑群，整個項目預計於2033年或之前落成啟用。隨着鐵路基建塵埃落定，向來背靠大學及創科區的白石角樓市迎來強大「催化劑」，市場預期區內買賣及租務交投將同步急速升溫。

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基建優勢全面釋放 盡攬四大發展潛力

中原地產大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文分析指，今次車站選址較過往規劃更貼近科學園及住宅核心區，極具便民效益。通車後將徹底打通區內的交通命脈，大幅提升居住及投資價值。

黃澤文強調，本港鐵路沿線的低密度住宅向來屬於稀缺資源，而白石角更是一次過匯集「鐵路新基建、科學園創科產業、中大配套、北部都會區發展」四大優勢。區內居住環境優越且發展底蘊充足，新車站落成將進一步放大這些區域優勢，預料會吸引大批自住及投資買家加速入市。

買賣市況轉勢 業主態度「企硬」反價

新站效應立竿見影，區內二手市場氣氛已由弱轉穩，甚至開始步入熾熱階段。中原地產新界東豪宅白石角第二分行高級分區營業經理徐家倫表示，自選址確認後，區內業主的議價能力明顯回升。現時業主叫價態度轉趨「硬淨」，部分甚至已經即時反價 ，短價內高出3%至5% 。

回顧近期成交數據，白石角樓市交投呈波動狀態，4月及5月份分別錄得42宗及41宗成交，6月份則回落至27宗。不過，徐家倫預期在車站落實的強烈利好因素帶動下，7月份區內成交量將顯著反彈，有望重回40宗以上的活躍水平。樓價走勢方面，他預計年內區內二手樓價將溫和上升5%至10%；至於擁海景、特大戶型的一手豪宅，其升值潛力更為突出，升幅有機會達兩至三成。

租務市場呈「癲狂」 內地生盲搶租

除買賣市場外，白石角的租務市場更被形容為「癲喪」及「搶到爆」。徐家倫指出，白石角擁有特殊的地理優勢，毗鄰「中大、中大醫院、科學園」三大重鎮，內地留學生、科研人員及醫護人員的龐大需求，基本上已完全消化區內的租盤供應。

目前白石角住宅實用呎租已高達40至60元水平，租金回報媲美市區核心地段。約300方呎的一房單位月租普遍由1.4萬元起步；約400方呎的兩房單位則達1.7萬至1.8萬元。徐家倫提到一個有趣的市場現象：由於內地生多數傾向擁有私人空間而不願合租，因此對一房單位需求極度殷切。在龐大需求及新站效應疊加下，業主叫租進取，預計個別一房單位的月租有望進一步攀升至1.6萬至1.8萬元，直逼兩房租金水平。

盤源極度枯竭 全區吉盤僅餘個位數

雖然租金屢創新高，但區內租盤卻出現嚴重供不應求。中原數據顯示，白石角6月份的租務成交約為160至170宗，按年輕微回落一至兩成。徐家倫解釋，交投下跌並非需求減少，而是早幾年經代理租入單位的內地生，今年大批選擇直接與業主續租，導致市場流轉的租盤大幅減少。

現時白石角的放租盤極度稀缺。徐家倫透露，目前要在市場上尋找可即時睇樓的「吉盤」，整個白石角區恐不足5個，「盲搶租」情況將在暑期租務旺季持續上演。

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