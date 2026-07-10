市建九龍城啟德道項目申增加住用樓面 伙數992個

曾流標的市建局九龍城啟德道及沙浦道項目，最新向城規會申請將住宅地積比上限由7.5倍放寬至8倍，高限由120米增加至140米，興建992伙住宅單位，較原有方案增加22%，可建總樓面約456,996方呎，以增加發展的靈活性及市場吸引力。

項目地盤面積約57,125方呎，申請將住宅地積比率由7.5倍，放寬至8倍發展，而最高總地積比率維持在9倍，並將建築物高度限制由主水平基準以上 120米放寬至140米，以興建2幢高37層，另有2層地庫的綜合樓宇，合共提供992伙，對比原有方案的810伙，增加182伙或22.5%，涉及可建總樓面約456,996方呎。

由於住宅樓面增加，令商業樓面由86,413方呎，減少29,288方呎或33.9%，至約57,125方呎，導致商舖部份減至剩地面1層；市建局指，主要涉及樓上商舖數目，不影響地面街舖，而且有關調整是回應去年項目發展促進服務收到的市場意見。

另外，項目亦對地庫設計作出調整，由原本5層地庫削至2層地庫，最新將2層的停車場移至地面，令平台由3層增加至5層，合共提供總數336個的停車位數目，包括106個私家車車位，13個電單車車位，以及217個公眾停車場，對比原有方案的300個公眾停車場減少27.7%。