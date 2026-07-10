葵涌全幢工廈被接管 總樓面12萬方呎

曾由中國奧園持有的葵涌全幢工廈，世邦魏理仕已獲接管人委任為獨家代理，以公開招標形式出售該物業，該項目位於國瑞路57至59號全幢大廈，地盤面積約13600平方呎，總建築面積高達約12萬平方呎。大廈設有專屬上落客區及超過50個停車位，屬區內罕有的大型放售項目，截標日期為2026年8月18日。

獲批工廈活化計劃

該工廈活化靈活性高，由於物業已獲批「工廈活化計劃1.0」特別豁免，用途廣泛，可作教育機構、辦公室、學校及商舖與服務行業，極具發展彈性。

該廈四面均設有面向區內主要道路的招牌位置，具備極高品牌展示價值，對尋求企業總部的買家具吸引力。另外，該項目亦鄰近多條主要幹道，15分鐘內可達葵青貨櫃碼頭，約30分鐘車程直達機場及中環核心商業區。

市場上極為罕有

世邦魏理仕香港資本市場部主管及執行董事甄浚岷表示，葵涌作為物流樞紐，全幢工廈向來受市場關注。此項目具備規模、活化彈性及充足車位，在市場上極為罕有。

此外，物業由接管人出售，有助買家在清晰及具透明度的機制下落實交易。

世邦魏理仕香港資本市場部董事余振宇表示，該項目可受惠於工廈活化政策所帶來的多元用途發展潛力，對於希望建立企業總部、自用營運據點或進行長線資產重整的買家而言，相當合適。