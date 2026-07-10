賣地計劃｜發展局甯漢豪下午公佈第三季賣地計劃 上季東涌住宅地逾16億批出

發展局局長甯漢豪將於今日（10日）下午4時30分就2026年7月至9月賣地計劃會見傳媒。

政府上季以16.27億元批出東涌106A區住宅地，每呎樓面地價3,052元，成交價較去年2月份的鄰近106B區高出1倍。中標者為盈信控股旗下安保工程（1627），料發展為私人住宅單位。

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政府本財年賣地計劃包括9幅住宅用地，合共提供6650個單位，除東涌106A區地外，政府早前亦已就洪水橋片區內3幅住宅地皮，連同3幅產業地皮一併截標。至於賣地表內可推出的其餘5幅用地，包括兩幅沙田石門地皮、清水灣道項目、赤柱環角道及何文田佛光街地皮，每個項目可建單位數目均不足1000伙。

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