專才驚遲租失盤 VR睇樓1.85萬元預租鰂魚涌The Holborn 1房戶

踏入租賃旺季，錄不少專才及內地生租賃個案。中原地產逸濤灣分行副區域營業董事陳凱超表示，分行新近促成鰂魚涌The Holborn 租賃成交，單位為B座中高層B5室，實用面積255平方呎，採1房間隔，向西南享開揚景致，由於單位仍有現租客居住，無法安排實地睇樓，最終仍成功以1.85萬元租出，折合實用呎租約72.5元。

業主享3.5厘租金回報

陳凱超表示，新租客為專才人士，已於區內物色高層租盤一段時間。原本屬意單位「交吉」後才實地參觀，但有見同區租盤去貨速度飛快，擔心稍慢一步便會錯失心水戶，最終在經紀建議下，透過中原VR視像睇樓後便即時拍板承租。

據了解，上址業主於2023年以642萬元入市，持貨3年，是次租約成功做到「無縫接軌」，業主可享高達3.5厘之租金回報。

內地生承租Kennedy 38開放式戶

中原地產西半山明德山分行高級資深分區營業董事歐陽嘉俊表示，堅尼地城Kennedy 38近期租務成交絡繹不絕，分行新近促成項目高層H室租賃成交，單位實用面積228平方呎，屬開放式間隔，向東南，望市景及翠綠山景。月租叫價2.2萬元，最終以2.15萬元租出，平均實用呎租94.3元

業主現享3.5厘租金回報

歐陽嘉俊表示，新租客為內地研究生，心儀屋苑地理位置優越，鄰近港鐵站及港大校園，遂決定以年付方式承租上址。據悉，業主於今年3月以733萬元買入單位，收樓後迅速租出，現可享逾3.5厘租金回報。