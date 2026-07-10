葵涌梨木道建1100伙公私營房屋 涉土地共享計劃 城規會今審議

政府早前就《葵涌分區計劃大綱圖》提出多項修訂，主要涉及已獲原則性同意的梨木道土地共享計劃，共建1100伙公私營房屋單位，及麗新紡織旗下葵涌百新大廈重建253伙等，城規會將於今日審議。

為配合上述發展計劃，規劃署展開一系列法定規劃程序，並提出修訂《葵涌分區計劃大綱圖》，最矚目華信地產財務旗下天運豐香港就葵涌梨木道1號救世軍葵涌女童院舊址的土地共享計劃，未來將建1100伙公私營房屋單位，料最快2031及2035年落成，該個案已在2023年12月已獲政府原則性同意。

該署指，上述個案已在今年初諮詢葵青區議會，議員普遍支持上述改劃項目，但對配套設施表達關注；另外，多個相關政府部門對該項目無反對或無負面意見。項目佔地約1.25公頃，現時大部分為植被土地及山坡，包括獲評為二級歷史建築的前救世軍葵涌女童院（主樓、車庫及隊堂）。發展用地現時在《大綱圖》上被劃為「其他指定用途」註明「具歷史和建築價值的建築物保存作社會福利設施用途」及「休憩用地」地帶，建議修訂為「住宅（甲類）5」用途。

二級歷史建築保留活化

上述項目細分2個部分發展，地盤東面作私營房屋發展，地盤面積約7.71萬方呎，以興建1幢樓高30層分層住宅，提供約300伙私人住宅單位，平均每戶單位面積約538方呎，住宅可建總樓面約16.17萬方呎。

地盤內二級歷史建築的前救世軍葵涌女童院將會原址保留並活化，以作為安老院舍的附屬設施，古物古蹟辦事處已原則性同意申請人建議。在訂立地契時亦會考慮加入與保育歷史建築物相關條款，以確保落實已獲同意的保育建議。上述非住宅樓面約11.91萬方呎，換言之，整個私人住宅可建總樓面約28.08萬方呎，該項目預計在2031年落成。

公營房屋部分料於2035年落成

而項目西面部分則興建公營房屋，地盤面積約5.72萬方呎，將建1幢樓高37層分層住宅，涉及800伙公營房屋單位，可建總樓面約43.06萬方呎；同時亦有1.08萬方呎作零售用途，換言之，可建總樓面約44.13萬方呎，公營房屋部分料於2035年落成。

另外，大埔禮賢會舊生就大埔金富樓基座（前大埔禮賢會幼稚園分校）部分樓面，早前向城規會申請改劃作酒店（學生宿舍）用途，以提供38個房間，涉及總樓面約1.09萬方呎。獲規劃署不反對，城規會今日審議。

上述項目位於大埔安富道2至8金富樓地下（部分）、1樓和2樓，涉及3層樓面，前身為大埔禮賢會幼稚園分校，目前屬「住宅（甲類）」地帶，申請擬議興建酒店（學生宿舍）用途。上述項目地盤面積約1.09萬方呎，該校舊生向城規會提交申請，計劃將幼稚園部分改裝，涉及1樓及2樓改裝為學生宿舍，以提供38間酒店房間，預計在2027年7月完成改裝。金富樓屬商住物業，地下至2樓為商業用途，3樓或以上為住宅物業，最新將1樓及2樓改裝學生宿舍，佔該廈商業樓面逾70%。