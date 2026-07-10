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南里壹號獲內地生承租 平均每呎逾77元

樓市動向
更新時間：11:53 2026-07-10 HKT
發佈時間：11:53 2026-07-10 HKT

踏入暑期租賃旺季，屋苑連環錄內地生承租個案。中原分行分區營業經理柳志明表示，西環南里壹號高層3室，面積268方呎，最新以每月2.08萬內地生承租，呎租約77.6元。業主今年以648萬購入單位，按上述租金計算，租金回報率約3.9厘。

美聯分行高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳海茵莊園2座高層D2室，面積約281方呎，最新獲內地生「零議價」以每月約1.5萬承租，呎租約53.4元，並「一炮過」預繳全年租金，涉資約18萬。業主於2024年以約522萬購入上述單位，按上述租金計算，租金回報率約3.5厘。

御半山2房1.47萬承租

中原分行資深分區營業經理蕭俊邦表示，屯門御半山1A座高層G室，面積414方呎，議價後獲嶺南大學內地生以每月1.47萬承租，呎租約35.5元，並預繳半年租金合共約8.82萬。業主於2018年以674萬買入單位，租金回報率約2.6厘。

中原高級分區營業經理黃達雄表示，大埔寶湖花園B座高層連天台單位，面積343方呎，最新議價後以每月1.5萬租出，呎租約43.7元。租客為內地生，新學年將於教大升學，是次以預先繳付一年租金方式租用單位。據了解，業主於2021年以555萬買入單位，租金回報率約3.2厘回報。

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