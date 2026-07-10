麥當勞賣舖｜深水埗麥當勞「自用巨舖」9300萬易手 售後回租10年 兩度沽貨吸金逾1.1億

連鎖快餐巨頭麥當勞餐廳近年頻調整物業策略，最新將深水埗區一個持貨近40年的「地標級」巨舖售出，作價9300萬，並售後租回，鐵約長達10年；麥當勞早年僅以1400萬購入該廈一籃子舖位，並於2021年沽售一個細舖，兩度沽貨吸金套現逾1.1億。

呎價逾1.16萬

深水埗欽州街78至86號永聯大廈地下A至F號舖連閣樓，建築面積高達8000平方呎，位處區內核心消費段，人流極旺，以9300萬成交，呎價約11,625元。新買家看中物業穩健回報。麥當勞在售出物業後，將售後租回10年，月租49.9萬，以成交價計算，新買家料享高達6.4厘回報，在目前市況下屬「收租優質股」，而麥當勞得以繼續保留此核心據點。

麥當勞售出深水埗區持貨近40年的「地標級」巨舖，作價9300萬。

事實上，麥當勞可謂舖市「超級大贏家」，早於1987年12月，麥當勞透過MCD REAL PROPERTIES LIMITED，一手買入上述永聯大廈地下A1、B1、C1、D、E1、E3、F及G舖等一籃子物業，作價僅1400萬。近年採取分批拆售策略，先於2021年8月，以2268.3萬沽出其中的G舖。連同是次賣出欽州街A至F號舖，成功套現逾1.156億。

40年間升值逾7.2倍

相較於1987年僅1400萬的總購入價，靠這兩次沽貨，麥當勞帳面已大賺超過1.01億，物業在近40年間升值逾7.2倍。

地產界人士分析，麥當勞這次沽貨屬於高明的企業財技。在全球經濟環境充滿挑戰之際，將潛藏於磚頭數十年的龐大現金流「解鎖」套現，相信能優化集團的資產負債表。更重要的是，透過長達10年的售後租回，麥當勞不需要搬遷、不需要重新裝修，對營運毫無打擊，卻能賺足物業升值紅利，堪稱近年市場上完美的「賺錢」交易示範。

去年起分階段全線賣舖

事實上，麥當勞近年多次減持本港舖位資產。去年中，美國麥當勞總公司部署出售香港持有的23個舖位，總市值約30億元，首階段推出8項舖位標售，當中包括尖沙咀星光行、銅鑼灣怡和街及荃灣街市街等核心舖位，估值合共約12億元。

當時價值最高的為尖沙咀星光行地下及地庫，面積約14973方呎，地庫由麥當勞餐廳租用，地下則由青木百貨承租，月租合共約135.6萬元，市值約4.5億元。該舖早於2019年亦曾推出市場，當時估值約10億元，惟未能成功售出；隨着整體舖市回調，物業市值較當年明顯回落。

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早前集團已先後沽出元朗、旺角、大角咀、銅鑼灣及美孚等自用舖位。今年6月，麥當勞再以約1.1008億元沽出鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地下1號舖，該舖建築面積約7799方呎，持貨37年；連同今次深水埗巨舖易手，麥當勞自2025年中部署出售本港舖位以來，至少已沽出9個自用舖位，合共套現約7.866億元。

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美國麥當勞沽出美孚新萬事達廣場地下N60A號舖，作價9350萬。

麥當勞上月以約1.1億元沽出持有長達37年的鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地舖。

餐廳營運不受影響

資料顯示，麥當勞於2017年出售中國內地及香港業務，連同未來20年特許經營權，買家為中信資本及凱雷組成的財團；惟麥當勞美國總公司一直保留部分香港商舖業權。麥當勞總公司曾回應指，總公司會定時審視所持物業，並優化房地產組合，出售香港部分物業不會影響相關餐廳營運。

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