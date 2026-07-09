鰂魚涌臨海地申建綜合項目 規劃署部分同意 住宅佔比高 削弱旅遊意向

南韓私募基金安博凱（MBK Partners）持有的鰂魚涌海裕街臨海地，去年底向城規會申建集住宅、零售及餐飲設施和文化、休閒及娛樂用途於一身的大型綜合項目，可建總樓面約42.5萬方呎，計劃提供最多225伙住宅及1幢為沉浸式展覽及文化節目而設的世界級文化場館，最新獲規劃署部分同意，城規會將於周五（10日）審議。

建議加入發展限制

規劃署指，上述申請方案引入文化及商業元素可在一定程度上活化海濱，而各部門原則上不反對加入住宅發展，後續具體設計可留待規劃申請時再行審議，惟住宅比例高達67.2%，未能充分符合該地帶原本以文化、旅遊為主的規劃意向。

海濱事務委員會員大致歡迎活化海濱願景，但要求申請人進一步提交強烈理據，以支持為何住宅用途佔據主導地位，以及放寬高度限制必要性。規劃署贊同海濱事務委員會意見，認為高達三分之二的住宅樓面會顯著削弱該地帶作為文化旅遊核心的意向。因此建議在未來修訂時，加入適當發展限制，規定住宅樓面不得超過總樓面50%。

城規會明日審議

另外，該署反對直接放寬高度限制至主水平基準以上47米，並認為申請人未能提供充分理據支持一筆過放寬高度，加上現行機制已允許透過第16條申請進行建築高度的輕微放寬，因此不支持直接在大綱圖則註釋中修改高度限制，故該署部分同意上述申請，城規會將於周五審議。

資料顯示，南韓私募基金安博凱（MBK Partners）在2024年以10億購入上述用地。地盤面積約9.18萬方呎，包括7.72萬方呎政府土地，申請作海濱文化休閒、住宅、零售及餐飲發展，申建3幢住宅，提供約189伙至225伙，另建1幢樓高8層文化場館，作文化、休閒及娛樂用途，總樓面約13.92萬方呎。