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莎莎45萬搶租旺角彌敦道舖 「消費大軍」帶動租金兩年飆30%

樓市動向
更新時間：09:51 2026-07-09 HKT
發佈時間：09:51 2026-07-09 HKT

香港「盛事經濟」威力開始顯現，旅發局最新數據顯示，今年首5個月高達2300萬旅客人次訪港，按年增14%。在「消費大軍」帶動下，核心區出現「搶舖戰」，旺角彌敦道旺段一個地舖，面積逾2000方呎，由連鎖化妝品莎莎（SaSa）以每月約45萬預租，足足較舊租金暴升近30%。

MINISO現時月租35萬

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，旺角彌敦道580G至580K號彌敦中心地下G1至G2及G13號舖，建築面積約2430方呎，呎租約185元，現租客MINISO（名創優品）於2024年進駐，月租約35萬，今年7月約滿，業主早前「試水溫」叫租每月58萬，莎莎最終拍板以每月45萬進駐，雖然比叫價減20%，但新租金比兩年前舊約足足上升 28.6%。

夾在信和與兆萬之間

據市場消息透露，該舖位由資深投資者「兆安李太」持有，所以吸引莎莎肯下重本，全因它的地理位置堪稱「旺角流水的核心」。物業正對彌敦道，夾在信和中心與兆萬中心這兩大年輕人與遊客必到的「潮流結界」之間，下車走幾步就是港鐵站。另一個賣點的是，它正對着九龍市區旅客專線巴士「HK1」停靠點，「HK1」路線為旅客「量身打造」，難怪莎莎要搶先卡位。

事實上，該家本地化妝品巨頭近年加快擴張步伐，除了啟德新地標 AIRSIDE，以及策略性把守邊境落馬洲港鐵站，並集中火力在核心旅遊區「地毯式布陣」。早前，一口氣在尖沙咀承租2個舖位，該品牌於相隔6年重返北京道，進駐環球商業大廈地舖，月租30萬，同區彌敦道太平洋大廈據點月租45萬，如今再進駐旺角彌敦中心，完全把內地遊客的荷包「由南到北」全面承包。

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