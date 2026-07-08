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5月私樓落成量809伙 按月挫近六成

樓市動向
更新時間：11:20 2026-07-08 HKT
發佈時間：11:20 2026-07-08 HKT

私樓落成量減少，差估署最新數據顯示，今年5月私人住宅有809個單位落成，按月勁減59.7%；總結首5個月共有4382個單位落成，創7年同期新低，最新數字僅達目標25.8%。

創7年同期新低

據差估署最新《香港物業報告（每月補編）》顯示，今年5月私人住宅落成量錄809伙，對比4月的2009伙，按月大減約1200伙或59.7%。總結首5個月共有4382個單位落成，是自2019年後約創7年同期新低紀錄，對比去年同期7426伙，減少3044伙或41%；最新數字佔該署今年全年預測落成量目標約16975伙的約25.8%。

今年5月私樓落成量均來自新界區有約727伙，佔整體供應89.9%，首5個月累錄約3683伙；港島區錄約81伙落成，佔約10%，首5個月累錄約571伙；而九龍區有約1伙落成，佔整體約0.12%，首5個月累錄約128伙。

首5個月落成量細單位最多，當中面積約431方呎以下涉2069伙，佔整體約47.2%；其次面積432至752方呎單位有1808伙，佔比約41.3%。面積753至1075方呎單位錄411伙，佔比約9.3%；面積1076至1721方呎單位則錄83伙，佔約1.9%；至於面積最大的1722方呎或以上單位僅有11伙，佔比約0.3%。

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