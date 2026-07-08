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上半年新盤銷售額1450億破頂 1.15萬宗成交創近7年新高

樓市動向
更新時間：10:53 2026-07-08 HKT
發佈時間：10:53 2026-07-08 HKT

新盤上半年銷售成績理想，發展商亦取得豐收佳績，錄得1.15萬宗創近7年新高外，涉及金額高達1450億，亦創出一手新例實施後同期新高。

按年上升逾70%

本報統計顯示，上半年新盤售出1.15萬伙，涉及金額高達1450億，較去年同期錄得約839億，高出逾70%。

翻查一手新例自2013年4月底實施以來，上半年金額最高的舊紀錄為2017年所造出，涉及金額為1283億，即今年上半年高出舊紀錄高出約13%。

半億以上錄304宗

金額按年大升七成，主要為豪宅新盤表現可見一斑，上半年成交價在5000萬以上的成交，共錄得約304宗，較去年期只有165宗，按年大升84%，涉及金額約315億，較去年同期錄得約151億，按年大升逾1倍，成交主要令金額大升的關鍵因素。

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