新盤貨尾量回落至1.68萬伙 按月減少1.6%連跌3個月

上半年發展商積極推盤，帶動本港庫存量亦顯著回落，代理統計，上月底全港貨尾量進一步回落，並跌破1.7萬伙至16850伙，連跌3個月，較2025年1月逾2.3萬宗高位回落27%。港九新界三區當中，以新界區回落逾30%最多。有業界人士表示，本月預計多個全新項目推售，加上發展商乘勢積極銷售旗下新盤貨尾單位，料整體成交有機會重上逾千宗水平。

據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息顯示，6月份全月新盤共錄得約850宗成交，失守千宗水平，連續16個月超越千宗的紀錄亦告終。雖然如此，但6月推盤量不多，以豪宅及規模較細項目為主，在「出多入少」的情況，即推出全新盤的單位數目少於售出的新盤單位數目，累積貨尾量按月繼續向下。

6月成交失守千宗

研究部資料顯示亦顯示，最新6月底全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約16850伙，較5月約17132伙，按月減少約1.6%，連跌3個月，與去年1月高位約23121伙相比，進一步減少約6271伙，減幅達27.1%。

庫存量高位回落27%

香港置業研究部董事王品弟表示，儘管累積貨尾量已由高位回落近3成，但若以近10年（2017年1月至2026年6月）的數字計算，6月累積貨尾量仍較平均每月逾14670伙，高出接近15%，反映目前累積貨尾量仍於較高水平。

王品第預期，發展商推售旗下新盤在定價上仍會以貼近市價為主，難以出現過往旺市時的進取溢價策略。

若以香港、九龍及新界三區劃分，6月累積貨尾量與去年1月高位比較，當中新界區累積貨尾量由去年1月約6602伙減少約2011伙，至今年6月約4591伙，減幅達30.5%，為3區中最顯著。

新界跌幅最顯著

九龍區（包括將軍澳及西貢）累積貨尾量由去年1月約12993伙減少約3,829伙，至今年6月約9164伙，減幅達29.5%，貨尾單位減少數量為3區中最多；而港島區（包括愉景灣）累積貨尾量由去年1月約3526伙減少約431伙，至今年6月約3095伙，減幅約12.2%。

上半年發展商積極推盤，總括上半年共錄得約1.15萬宗成交，當中共有4個月份，即1月、3至5月交投量均超過2000宗，以3月份錄得近2500宗最多。對比去年同期新盤錄得約9300宗，按年增加23%。

翻查資料，自一手新例於2013年4月底實施以來，僅2019年上半年錄得逾萬宗成交，即今年上半年整體成交已創2019年後近7年同期新高水平。

新盤上月交投回落至1000宗以下，連續16個月破千宗情況雖然斷纜，亦創出一手新例後最長的千宗紀錄，期間新盤共售出約3.06萬伙。

美聯高級董事布少明表示，上月新盤銷售雖然回落，主要為未有大型新盤推售，難以帶動整體新盤氣氛，但預計本月多個新盤有機會推出發售，包括古洞項目、元朗錦田項目等將推出發售，預計全新項目推出後，可進一步帶動樓市氣氛，發展商積極銷售旗下新盤尚餘單位，料成交量可望重上千宗水平以上。