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「小巴大王」家族2.68億沽中環中心 「AI石化貿易公司」接盤 一口氣買齊「山景及海景」

樓市動向
更新時間：10:13 2026-07-08 HKT
發佈時間：10:13 2026-07-08 HKT

「小巴大王」馬亞木家族連環沽出中環中心多個高層單位，套現逾2.68億，接盤的是一間擅長高科技的內地背景「AI石化貿易公司」，是次斥巨資一口氣買齊單位，既有山景亦有全海景。

這次易手的物業包括中環中心46樓多個單位，其中「優質海景戶」為4601、03及05至06室共四個單位，望維港全景，建築面積約10979方呎，於上月11日以2.1613億易手，呎價約19685元；「城市山景戶」包括4607室，建築面積約2809方呎，望山景及城市景，涉資5197萬，呎價約1.85萬。

呎價1.85及1.97萬

該兩組單位總成交價高達2.68億，由一個「神秘買家」打包承接，登記買家為「香港星河祥宇國際貿易有限公司」（HONG KONG UNIVERSE GLORY INTERNATIONAL TRADING Co.）。市場消息透露，買家是石油化工貿易界的「高科技IT人」，購入單位自用。翻查該公司官方網站，這間公司成立於2020年6月，總部設在香港，他們並非只做傳統做原油、稀釋瀝青、燃料油及液化石油氣的貿易商，而是擅長將大數據、人工智能（AI）、雲端運算等尖端科技，通通融入到石化供應鏈中，為客戶「量身打造」一體化的方案。

由老牌「小巴大王」將單位售予「石化IT新星」，何止是一宗交易，同時亦充滿「時代變遷」意味。

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另外，中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，鰂魚涌英皇道1065號東達中心15樓02室，建築面積約2449方呎，以約1500萬易手，呎價約6124元，創近兩年新高，新買家為香港駕駛學院行政總裁朱燦培及其太太蔡鳴鳳，以私人名義購入自用。原業主於2002年以約405.3萬購入上址自用，持貨24年帳面獲利約1094.7萬元，升值近2.7倍。

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