世邦魏理仕料豪宅價續升 全年看漲5%至10%

受惠新股市場表現回暖及投資情緒改善等因素帶動，樓市下半年有望延續復甦勢頭。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩指，本港豪宅市場於第二季保持韌性，儘管成交量有所放緩，豪宅樓價仍持續上升。雖然內地推出新對外投資監管措施，或短暫影響部分買家入市意願，不過高資產淨值人士需求仍見穩健。配合核心地段豪宅供應有限，加上金融市場環境逐步改善，預計豪宅樓價全年錄5%至10%升幅，而實際表現將視乎利率走勢而定。

租戶市場表現將進一步改善

世邦魏理仕預期，2026 年下半年各類租戶市場表現將進一步改善。隨著租賃需求基本面持續好轉，以及IPO項目儲備充裕，市場有望延續復甦勢頭。然而，在融資環境變得更有利之前，資本市場投資活動料將維持選擇性部署。另一方面，由於供應持續受限，豪宅住宅市場需求預料將保持穩健，繼續為價格提供支持。

商業方面，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，商業房地產市場於今年第二季持續向好，各行業租戶需求增強且投資投資情緒有所改善，並預計市場氣氛於下半年將進一步改善，成交量可再錄增長。

世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩指出，第二季寫字樓租賃活動按季上升23%至110萬方呎，而上半年累計租賃面積達210萬方呎，相當去年全年總量的48%。而由於缺乏新供應，加上市場錄得正吸納量，全港寫字樓空置率下降0.6個百分點至16.2%，連續兩個季度錄得回落，租金則扭轉上半年跌勢，按季上升2.0%，年初至今累升3.5%。