上半年逾5000萬豪宅破300宗 創一手新例後新高

受惠海外及內地資金流入市場，超級豪宅成交持續。美聯指，今年上半年全港逾5,000萬元一手成交量首次突破300宗水平，創2013年新《一手銷售條例》後新高，展望下半年整體表現均有望平穩向上。

美聯董事李頌賢表示，受惠上半年樓市需求上升及資金尋求保值增值，上半年全港一手成交量錄約11,538宗，創《一手銷售條例》實施以來的紀錄新高。當中港島區（包括愉景灣）一手成交表現同樣矚目，上半年共錄得約1,404宗，成交量創下近8年來的第三高水平，反映市場對港島區物業的剛性需求持續強勁。

李頌賢續指，今年上半年全港逾5,000萬元一手成交量首次突破300宗水平，同樣創出《一手銷售條例》後的新紀錄。而港島區逾5,000萬元一手超級豪宅成交量錄得約155宗，較去年同期約82宗大幅上升近9成，創出《一手銷售條例》後的新高，而港島區逾億元一手成交量錄約62宗，更較去年同期約16宗激增約2.8倍，反映市場對極高端物業的追捧程度。

下半年有望平穩向上

展望下半年，李頌賢表示港島區豪宅供應長期欠缺，在求過於供情況下，優質豪宅的價格具強勁支持，並預期下半年區內整體表現將繼續看好，全年超級豪宅及山頂南區交投量均有望平穩向上。

美聯首席區域營業董事方富義表示，目前豪宅買家以用家為主，隨著供應逐漸減少，買家為求心頭好會願意更花成本入市，因此豪宅價錢升幅較整體樓市升幅有大分別，不過對比歷史高位仍有一定距離。客源方面，相比起二手豪宅，內地客更偏向追捧一手億元豪宅，佔比約4至5成，二手方面則僅佔約一成半。值得一提為，近期黃竹坑站上蓋一手招標物業亦錄有不少外籍客入市，包括韓國、日本、歐美客。