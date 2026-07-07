京東積極在港擴充 進軍學生宿舍市場 7.5億購遠東油麻地物業 料回報率達6厘

京東近年積極增加在港投資，最新向遠東發展購入油麻地學生宿舍項目，初步作價為7.5億，遠東旗下公司會按照協議，在交易完成後再租回宿舍營運3年，並於期內每年向京東支付保證收入4500萬，若按上述成交價計算，回報率約達6厘。

遠東發展昨日發表公告表示，上周五（3日）與京東旗下JD Fabulous訂立買賣協議，以7.5億出售捷彩公司全部已發行股份。該公司持有前身為油麻地海景絲麗酒店的學生宿舍項目，酒店一直將客房轉換為學生宿舍單位。交易完成後，物業將進行全面改建作學生宿舍營運，預期於今年下半年完成。

遠東售後租回 每年支付保證收入

根據管理協議，在完成交易之後，遠東旗下公司將透過售後租回模式，繼續管理及營運該學生宿舍，為期3年，並於3年期內每年向京東支付保證收入4500萬。

物業初步成交價為7.5億，較今年3月底經審核帳面淨值約2.66億，約有4.84億溢價，預期完成後錄得出售收益約4.23億，償還現有銀行貸款之後，餘下1.06億將用作集團一般營運資金。

遠東表示，是次交易提供與京東建立策略關係的機會，會探索進一步合作機會，包括潛在學生宿舍計劃。

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去年底35億購中國建設銀行大廈5成權益

是次為京東首次進軍本港學生宿舍市場，而集團近年積極增加在港投資，包括收購本地連鎖超市佳寶，並在上月首度於本港開設實體店京東MALL，位於灣仔華潤灣景中心，佔地兩層，總面積約3萬方呎。

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此外，去年底集團以35億向麗新收購中環中國建設銀行大廈50%權益，呎價約為31300元；旗下京東智能產發2024年底收購沙田利豐中心全幢，市場消息指整幢作價約18億。

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京東日前更與中國海外、招商局置地、華潤置地（海外）、中國旅遊集團投資運營公司及信和合組財團，入標競投洪水橋片區開發試點項目，業界料京東主要承擔片區內產業用地的發展。