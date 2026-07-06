仲量聯行：首5個月住宅成交量攀升44% 料下半年樓價企穩

仲量聯行發表中期市場回顧及預測，仲量聯行香港主席曾煥平表示，今年上半年住宅市場保持暢旺，首5個月整體住宅成交量按年攀升44.2%，同期整體樓價上揚7.4%。並預計下半年樓價可繼續企穩，全年樓價料升5%至10%，不過下半年息口走勢及內地資本管制機制將對樓市存重要影響。

料下半年樓價將企穩

曾煥平指，上半年住宅市場暢旺主要受惠息口維持穩定及IPO市場表現強勁，帶動資金流入住宅市場。另外政府推行專才優才計劃及增加非本地生學額亦為住宅及租務市場帶來新剛需。未來下半年隨著租金上行帶動激發投資客入市，及帶動「轉租為買」情況持續，而內地資金持續湧入將為樓價帶來新支撐，因此預計中小型住宅全年樓價升幅介乎5%至10%，且大部分升幅已於上半年實現；料下半年樓價將企穩，未見回調壓力。

不過下半年住宅市場仍有一定隱憂，曾煥平表示早前因地緣局勢緊張導致油價攀升，令美聯儲局目前趨向加息，發展以市場價甚至高市價推盤，且仍有價有市，一但息口上調將令發展商持貨成本壓力增大，未來推盤部署或聚焦出貨為主，導致早前發展商以優惠價出貨情況再出現，對樓價構成一定壓力。另外內地早前實施收緊資本管制，雖然目前暫時影響股票及證券市場，不過亦令內地資金整體轉持觀望態度，或進一步削弱本港豪宅及中小型住宅市場購買力。

仲量聯行香港商業部主管郭禮言（Sam Gourlay）表示，鑑於金融機構及相關企業的租務需求轉強，中環甲廈租金全年料錄10%至15%，整體全年則料升0%至5%。空置率方面，由於部分租戶因中環租金攀升而轉移陣地，帶動市場復甦不再局限單一地區，不過由於新供應相繼落成，料將限制空置率進一步下降空間。

預今年街舖租金跌幅將進一步收窄

仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧提到，目前內地來港品牌從聚焦餐飲類擴展至化妝品、生活百貨及電子產業等範疇，並預計未來會有更多不同類型內地品牌落戶香港。展望未來，預期今年街舖租金跌幅將進一步收窄至0%至5%。至於優質商場租金，預計今年亦將錄得0%至5%跌幅。

仲量聯行資本市場部執行董事陳柱衡說，上半年各類商業資產中，僅酒店及服務式住宅錄得增長，期內成交額上升20.5%，主要受發展學生宿舍帶動。展望下半年，隨著住宅市場回暖，預計住宅地皮將成為投資市場焦點。另一方面，在學生宿舍需求及旅遊業持續復甦雙重帶動下，酒店物業盤源料將漸趨緊絀，乙級及丙級商廈亦因「城中學府計劃」推動下逐漸成為備受市場關注的另類投資機遇。