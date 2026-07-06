銀行對住宅估值趨寬鬆 具4大按揭紅利 可「甩按保」或套現資金｜曹德明

差餉物業估價署最新數據顯示，私人住宅售價指數連升12個月，5月份指數更創兩年半新高。市況回暖，銀行對住宅物業估值的態度愈趨寬鬆。無論是準備入市的上車人士，還是持有物業的業主，估價上升不僅是帳面數字，更能使按揭申請和轉按的過程更加順利，甚至可增加套現資金的機會。準買家及業主一定要了解以下這4個按揭紅利：

一、購二手樓可避免估價不足

買二手樓最怕遇到估價不足的情況。如果銀行估價低於成交價，買家必須自行想辦法「抬錢上會」，補足差額。若買家的首期預算緊張，可能因「借唔足」而面臨撻訂風險。目前銀行估價普遍回升，更貼近市場成交價，令買家申請按揭時較容易獲批理想的貸款金額。

二、選用發展商按揭可「無痛轉按」

一些早年選用發展商按揭的新盤業主，如剛過了罰息期，便可以轉按至更平息率的銀行按揭計劃。因銀行會重新為物業進行估價，若物業升值，便毋須擔心因物業貶值而需額外補錢，業主不僅能「無痛轉按」，同時亦可賺取按揭回贈。

三、「甩按保」作多種用途

早年一些業主為借較高成數的按揭而申請按揭保險計劃，但會限制物業用途。隨著物業估價上升，物業的價值提高，使其剩餘按揭貸款額佔最新估價的比例下降。當該比例跌至七成或以下時，若申請轉按，便可「甩按保」作不同用途，例如將物業出租。

四、加按套現資金作其他用途

物業升值可帶來財富增值效應。由於估價上升，業主有更多空間向銀行申請「加按」以套現資金，並可將這筆因升值而產生的流動現金靈活運用於不同用途，例如其他投資、供子女海外留學，或作為購買另一間物業的資金。

整體市況向好，但各家銀行的估價準則及取態各有不同，最終計算出的估價或有差異。建議在置業、轉按或加按前，先貨比三家，或者尋找大型及專業的按揭中介協助，以便找到估價最理想的銀行。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁