其士粉嶺安居街工業地申放寬逾18%高限

政府去年放寬私人項目地面建停車場面樓豁免安排後，不少項目陸續配合相關措施，最新其士國際就旗下粉嶺安居街工業地，向城規會申請放寬18.85%高限，以配合將地庫停車場移至地面，並計劃興建1幢14層高工廈，涉及可建總樓面約8.78萬方呎。

將地庫停車場移至地面

據城規會申請文件顯示，上述項目位於粉嶺安居街（粉嶺上水市地段第245號），目前屬工業地帶，申請放寬建築物高度限制，以作准許工業用途暨公眾停車場。

項目地盤面積約1.76萬方呎，以地積比約5倍發展，申請將建築物高度限制由65米放寬至77.25米，即增高12.25米或18.85%，以配合將地庫停車場轉至地面安排，計劃興建1幢14層高工廈，涉及可建總樓面約87797方呎。該項目料於2029年12月落成。

料2029年12月落成

另外，項目共有66個車位，包括34個私家車車位、20個中型貨車泊車位、11個輕型貨車泊車位及1個電單車車位。

其士國際指，建築物高度增幅符合政府促進私人發展項目安排地面停車場政策；發展符合分區計劃大綱圖的規劃意向、土地用途及最高地積比率限制，所有其他發展參數均與已核准方案保持一致，因此擬議發展預計不會產生其他技術層面的影響。

資料顯示，其士國際2022年以2.974億投得的粉嶺安居街工業地，以可建樓面約8.79萬方呎計，每方呎樓面地價約3387元。該項目曾於2024年中獲屋宇署批出建築圖則，當時准建1幢13層高工廈，並設1層地庫停車場；據賣地章程顯示，中標發展商需興建公眾停車場，而公眾停車場可獲豁免計入上述總樓面。