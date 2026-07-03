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市建局紅磡庇利街項目推招標 本月27日截標

樓市動向
更新時間：17:30 2026-07-03 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-03 HKT

市建局紅磡庇利街/浙江街項目，今年5月底共收27份意向書後，該局今日推出項目招標，並邀請上述27家發展商索取招標文件。

該局指，發展商可邀請合乎招標文件所訂明要求合資格公司，組成財團提交標書。獲邀的發展商必須在今年7月27日（星期一）中午12時前，將其標書送抵市建局的總辦事處。逾期提交的標書概不受理。

市建局董事會設立的招標遴選小組，將審慎評估接獲的標書，並向董事會提交建議。董事會將就批出項目發展合約作決定。

相關文章：市建局紅磡庇利街項目 共收27份意向書

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