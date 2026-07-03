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威靈頓街地舖2380萬售 持貨16年虧損26%

樓市動向
更新時間：10:11 2026-07-03 HKT
發佈時間：10:11 2026-07-03 HKT

中環威靈頓街一個地舖早前易手，土地註冊處資料顯示，作價2326 萬，16年間虧損26%。

準買家料回報逾4厘

上址為威靈頓街71號地下連入則閣，於上月4日以2326萬易手，買家名字為普通話拼音，料為內地客，據代理提供資料，地舖及閣樓各約700方呎及約600方呎，呎價3.32萬（未設閣樓）。市場消息透露，目前租客為茶飲店「牛油果先生」，月租8萬至2027年7 月，準買家料回報約4.1厘。

原業主於2010年4月以3150萬買入，持貨16年帳面蝕讓824萬，物業跌幅26%。代理評論道，該舖位於威靈頓街旺段，位處擺花街及閣麟街之間，屬蘇豪區核心地段，人流暢旺。

中環威靈頓街新舊交融，與皇后大道中平行，橫跨中環到上環，附近有老牌食肆「麥奀雲吞麵世家」，以及對面的「沾仔記」及「鏞記酒家」。

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