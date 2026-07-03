洪水橋片區至少收2標書 恒基獨資入標 中國海外夥京東信和組六大財團競投

北都發展加快，首個洪水橋片區項目「採雙信封制」招標，佔地10.5公頃，包括住宅及產業地各3幅。項目今日中午12時截標，就現場所見，暫收2份標書，包括恒基以獨資方式入標，及中國海外夥拍信和等合組財團競投。

恒基代表。

中國海外財團。

另外，中國海外夥拍招商局置地、華潤置地(海外)、中國旅遊集團投資運營公司、京東集團股份公司以及信和合組六大財團入標競投。

該財團指展現對北部都會區發展前景的信心，以及支持香港長遠發展的堅定承諾。國家「十五五」 規劃明確提出加快北部都會區建設，特區政府首份五年規劃亦將北都列為重中之重。北都的發展將為香港帶來重要機遇，亦是未來發展的重要動力。是次聯合競標為北部都會區的高質量發展盡一分力，支持香港經濟持續向前。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，北部都會區為香港首個五年規劃重點，也是香港未來發展的關鍵動力。中國海外身為扎根香港的中央企業，積極對接國家戰略、配合特區政府北都發展規劃，全力參與片區開發，透過完善居住配套、培育產業，改善市民生活，助力香港經濟社會高質量發展。

佔地10.5公頃 容許免息分期支付地價

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，該3幅住宅地毗鄰港鐵洪水橋站，而該站預計在2030年落成，屆時住宅落成入伙時可享鐵路優勢，同時可以接駁擬議的港深西部鐵路（洪水橋至前海），日後北都大學城建成後會帶來龐大租賃需求。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，由於項目規模廳大，涉大量產業用地，及土地平整工程，認為以大型財團才有能力發展及策劃發展，目前北都提速發展，並逐漸成型。相信西部鐵路開通後，洪水橋將位處策略位置，未來發展潛力大。

資料顯示，洪水橋片區由3幅住宅地及3幅企業及科技園用地組成，當中住宅地可建總樓面高達182萬方呎，料提供3120伙，綜合市場估值約29.12億至49.14億，每方呎樓面估值約1600至2700元。另外，企業及科技園用地總樓面達296.37萬方呎。中標財團須發展及營運其中最少1幅，其餘2幅可於完成平整工程後交還政府向，若願意多發展1幅或2幅產業地會獲得更高評分。

上述片區採「雙信封制」招標，非價格建議佔70%，價格建議佔30%。其中非價格建議主要評審準則聚焦於產業主導，考慮會否發展策略性產業或引進龍頭企業、建議發展速度、投資規模和創造就業機會，以及環境、社會及管治建議等。

由於項目發展規模龐大，政府亦容許靈活地價繳付安排，首次推出分期繳付地價，首期為地價25%，其餘75%免息3年內付清；同時亦容許交回土地以抵銷地價，即交回一些政府會在北都徵收土地，以抵銷地價，以增加項目財務吸引力，便利不同背景資金合組財團，以及減輕開發商現金流壓力。