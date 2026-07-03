北都洪水橋片區項目接獲兩份標書 恒基獨資入標 中國海外夥京東信和組六大財團競投

北都發展加快，首個洪水橋片區項目採「雙信封制」招標，佔地10.5公頃，包括住宅及產業地各3幅。項目今日中午12時截標，政府共收到兩份標書，包括恒基以獨資方式入標，及中國海外夥拍信和等合組財團競投。

發展局發言人表示，接獲的標書每份都涉及由多個企業包括發展商和產業營運者所組成的團隊，顯示「片區」項目能促進不同企業板塊的合作，聯手推動北都發展，為北都的多元發展模式開啓了良好局面。標書評審委員會會隨即展開評標的工作，目標是在8月底批出標書。

中國海外夥拍招商局置地、華潤置地(海外)、中國旅遊集團投資運營公司、京東集團股份公司以及信和合組六大財團入標競投。該財團指展現對北部都會區發展前景的信心，以及支持香港長遠發展的堅定承諾。國家「十五五」 規劃明確提出加快北部都會區建設，特區政府首份五年規劃亦將北都列為重中之重。北都的發展將為香港帶來重要機遇，亦是未來發展的重要動力。是次聯合競標為北部都會區的高質量發展盡一分力，支持香港經濟持續向前。

中國海外財團。

中國海外游偉光：全力參與片區開發

中國海外地產董事總經理游偉光表示，北部都會區為香港首個五年規劃重點，也是香港未來發展的關鍵動力。中國海外身為扎根香港的中央企業，積極對接國家戰略、配合特區政府北都發展規劃，全力參與片區開發，透過完善居住配套、培育產業，改善市民生活，助力香港經濟社會高質量發展。

恒基：對香港長遠發展充滿信心

恒基地產發言人表示，北部都會區是香港未來的重要經濟引擎。集團對香港長遠發展充滿信心，會一直積極支持特區政府，助力香港融入及服務國家發展大局。

恒基代表。

佔地10.5公頃 容許免息分期支付地價

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，該3幅住宅地毗鄰港鐵洪水橋站，而該站預計在2030年落成，屆時住宅落成入伙時可享鐵路優勢，同時可以接駁擬議的港深西部鐵路（洪水橋至前海），日後北都大學城建成後會帶來龐大租賃需求。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，由於項目規模廳大，涉大量產業用地，及土地平整工程，認為以大型財團才有能力發展及策劃發展，目前北都提速發展，並逐漸成型。相信西部鐵路開通後，洪水橋將位處策略位置，未來發展潛力大。

資料顯示，洪水橋片區由3幅住宅地及3幅企業及科技園用地組成，當中住宅地可建總樓面高達182萬方呎，料提供3120伙，綜合市場估值約29.12億至49.14億，每方呎樓面估值約1600至2700元。另外，企業及科技園用地總樓面達296.37萬方呎。中標財團須發展及營運其中最少1幅，其餘2幅可於完成平整工程後交還政府向，若願意多發展1幅或2幅產業地會獲得更高評分。

上述片區採「雙信封制」招標，非價格建議佔70%，價格建議佔30%。其中非價格建議主要評審準則聚焦於產業主導，考慮會否發展策略性產業或引進龍頭企業、建議發展速度、投資規模和創造就業機會，以及環境、社會及管治建議等。

由於項目發展規模龐大，政府亦容許靈活地價繳付安排，首次推出分期繳付地價，首期為地價25%，其餘75%免息3年內付清；同時亦容許交回土地以抵銷地價，即交回一些政府會在北都徵收土地，以抵銷地價，以增加項目財務吸引力，便利不同背景資金合組財團，以及減輕開發商現金流壓力。