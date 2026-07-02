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上月代理人數3.81萬人 連升4個月

樓市動向
更新時間：17:36 2026-07-02 HKT
發佈時間：17:36 2026-07-02 HKT

地監局最新數據顯示，截至上月底，全港地產代理人數共錄38,152人，連升4個月之外，亦創16個月新高。

數據顯示，6月底全港地產代理人數錄38,152人，對比5月所錄的38,057人，按月增加95人或0.25%，連續4個月錄得升幅，同時創下16個月新高位。雖然較2022年2月的歷史高位42,408人低4,256人，差幅約10.04%。

參考代理統計上月整體物業(包括一手私宅、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量約9,420宗計算，平均每約4名地產代理爭一張單，競爭程度較5月4.5人爭一張單有減輕，惟仍見激烈。

按各項牌照細分，當中持有地產代理（個人）牌照（E牌）最新報17,508人，按月減少26人；持有營業員牌照（S牌）最新報20,644人，按月增加121人。至於反映分行數目的營業詳情說明書，截至今年6月底錄得6,589份，按月增加21份。

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