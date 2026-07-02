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長沙灣「納米舖」兩個月狂飆40% 「198萬」短炒神話 新業主面對挑戰

樓市動向
更新時間：11:11 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:11 2026-07-02 HKT

長沙灣元州街一個地舖錄罕見短炒，作價僅198萬，短短兩個月內身價暴漲四成；炒風雖然熾熱，惟舖位過去10年，像走馬燈一樣更換6名租客，新業主面對挑戰，要為舖位覓得穩定的租客。

舖位接近公屋元洲邨，惟人流一般。
舖位接近公屋元洲邨，惟人流一般。

上址為元州街353至357號冠榮大廈地下B2號舖，建築面積約100方呎，以198萬易手，呎價1.98萬，原業主於2026年4月以140萬購入，持貨2個月帳面獲利58萬，升幅41%。有代理表示，該舖位交吉多時，面積細細，市值月租6000元至8000元，美容、食品、物業代理，手工藝等手作仔行業合用，適合自傭人士創一番事業。

業主面對新挑戰

不過，回看過去10年，該舖位更換過6名租客，從美容店、地產代理、特色食品，甚至季節限定的大閘蟹店，都曾在此「快閃」進駐。2022年至2023年疫情期間，由一間叫「薑寶寶」的商鋪承租，售賣手工薑糖，手磨老薑粉及花茶，在社交網站逾200名追蹤者，為租客中經營最長，亦只有大約兩年時間。

過去10年間，該舖更換過6名租客，美容店，代理行、特色食品及大閘蟹等，曾在此「快閃」進駐。
過去10年間，該舖更換過6名租客，美容店，代理行、特色食品及大閘蟹等，曾在此「快閃」進駐。

早年曾有行業長做長有

時間再倒流在2016年之前，該舖位由一間叫「雄記」的公司承租，售賣鋁窗配件等五金物件，雖然行業不起眼，歷時多年卻一直長做長有，自從2016年舖市高峰期時，該店由韓國美容進駐，舖位外形變得亮麗，由此卻開展不斷轉換租客的歷史。

盛滙商舖創辦人李根興表示，該舖面積約65呎，門闊約7呎，深約9呎，按差估署平均商舖租金回報3.8厘計算，該舖市值月租6270元。
盛滙商舖創辦人李根興表示，該舖面積約65呎，門闊約7呎，深約9呎，按差估署平均商舖租金回報3.8厘計算，該舖市值月租6270元。

盛滙商舖創辦人李根興表示，該舖面積約65呎，門闊約7呎，深約9呎，按差估署平均商舖租金回報3.8厘計算，該舖市值月租6270元，該舖接近元州邨，好細間，位置好靜，勝在銀碼細，198萬算「好抵買」。

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