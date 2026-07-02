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中價屋苑上半年交投量創4年新高 日出康城宗數居榜首

樓市動向
更新時間：10:22 2026-07-02 HKT
發佈時間：10:22 2026-07-02 HKT

上半年整體樓市氣氛向好，港置研究部董事王品弟表示，上半年樓市即使在中東戰事爆發的情況下，表現依然理想，二手交投暢旺，中高價二手住宅物業交投亦不俗；據該行研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年上半年截至6月29日逾500萬至1000萬二手住宅錄10854宗註冊，較25年下半年的8220宗增加約32%，創4年新高。

上半年逾500萬至1000萬二手住宅錄10854宗註冊創4年新高。
上半年逾500萬至1000萬二手住宅錄10854宗註冊創4年新高。

若以港島、九龍及新界三區劃分註冊量表現，當中港島區（包括愉景灣）錄2320宗註冊，較去年下半年的1764宗增加約31.5%；新界區錄4094宗註冊，較去年下半年的3111宗增加約31.6%；九龍區（包括將軍澳及西貢）錄4440宗註冊，較去年下半年的3345宗增加約32.7%。

屋苑排名方面，以將軍澳日出康城以432宗註冊居榜首，對比去年下半年的288宗增加約50%；荔枝角美孚新邨以163宗註冊排第二，較去年下半年的154宗增加約5.8%；西沙SIERRA SEA以155宗位列第三名。

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