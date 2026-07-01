洪水橋3住宅地增密度建3070伙 規劃署拒反對申述 作綠色運輸系統資金支持

政府早前就《洪水橋及厦村分區計劃大綱圖》提出多項修訂，主要將洪水橋4B區3幅住宅地增加發展密度及高限，以興建3070伙，將來預留作「洪水橋/厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統」資金支持。城規會在申述期間收到4份申述，當中2份屬反對申述，而規劃署拒絕接納，城規會將於周五（3日）舉行會議討論。

規劃署文件顯示，城規會在為期2個月法定展示期內，收到4份有效申述，其中2份屬反對申述，規劃署不支持反對申述，認為不應順應上述反對申述而修訂分區計劃大綱圖，而城規會將於周五（3日）舉行會議討論。

有助增加房屋供應

規劃署指，《智慧綠色集體運輸系統》會為洪水橋/厦村新發展區提供輕便和綠色的路面交通接駁服務，以提升新發展區內暢達程度。項目亦會為《智慧綠色集體運輸系統》項目提供資金支持。該署預期項目可供用作較高密度住宅發展，不但可充分發揮用地的發展潛力，並有助增加房屋供應。

該署認為，3幅位於已劃為「住宅（甲類）6」地帶，最高建築物高度為主水平基準上120米，從未來市中心向邊界延伸，成為梯級式建築物高度輪廓一部分，認為與周邊現有及已規劃發展並非不相協調。

而且相關技術評估（包括視覺影響評估及空氣流通專家評估）顯示，只要在「住宅（甲類）6」地帶內採取適當緩解措施，如按分區計劃大綱圖列明，制訂高低有致建築物高度和低矮建築帶，擬議密度較高住宅發展則不會對周邊地區造成任何無法克服影響，相關政府決策局/部門對項目不表反對或沒有負面意見。

有意見認為單單為加強《智慧綠色集體運輸系統》專營項目的財政可行性和財政資助，而把該3幅用地改劃作較高密度住宅發展，實欠理據；而且高限由原先的六層增加至主水平基準上120米，會對視覺和空氣流通造成負面影響，並產生屏風效應，影響附近低矮住宅發展的通風與採光。

加快淘汰現有棕地

規劃署回應指，把3幅用地劃為作較高密度住宅發展的「住宅（甲類）6」地帶，不但可充分發揮用地發展潛力，加快淘汰現有棕地用途，並有助增加房屋供應，同時亦可為《智慧綠色集體運輸系統》提供資金支持，以配合新發展區內已規劃公共交通網絡。

規劃署續指，上述用地最高建築物高度為主水平基準上120米，從未來市中心向用地邊界遞降，成為梯級式建築物高度輪廓的一部分，與洪水橋/厦村新發展區的已規劃發展環境並非不相協調。在納入緩解措施及設計特色後，預計發展不會對周邊地區視覺和空氣流通造成任何嚴重負面影響。

資料顯示，該3幅住宅地位於洪水橋4B區，即位於金閣豪園對出，新盤滙都以西，由「住宅（乙類）3」地帶，改劃為「住宅（甲類）6」地帶，並定明建築物高度限制，為主水平基準上120米，合共提供3070伙。

上述住宅地規模最大為4B-2號，地盤面積約17.32萬方呎，以興建8幢（包括2幢作零售用途大樓），樓高約27至31層（包括2層高平台）；另有1層作零售用途，作零售用途2幢大樓16米，合共提供1463伙，住宅總樓面約86.59萬方呎，非住宅樓面約3.46萬方呎。

