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資金輪流轉 股樓現暗湧｜蔡志忠

樓市動向
更新時間：15:36 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:36 2026-06-29 HKT

近年來香港各項數據亮麗，經濟前景一片樂觀。然而，資金雖然氾濫，利好因素衆多，但是股市卻持續下跌，原因是甚麼？其實資金集中投在IPO上市集資這個板塊，得益的是個別股票，整體股市沒有利好上漲。反而樓市就相當不錯，港府的人才政策和撤銷「辣招」措施，讓樓市需求變得更大，過去一年，樓市明顯量價齊升，吸納了大量的資金流入這個市場。人們總是覺得疑惑，美股、日經、韓國和台灣的股市都創了新高，香港為何還原地踏步、甚至倒跌？

原因就是在別的股票市場，民眾沒有其他投資選擇，都覺得惟有股市好賺錢，於是全民皆股狂炒股票，指數便越炒越高。可是在香港，市民的選擇很多，股市IPO集資全球數一數二，樓市興旺成交金額屢創新高，這些就吸納了香港市場大量資金。所謂此消彼長，資金投向樓市，樓價從去年低位反彈逾1成；上市IPO集資領先全球，又吸納了大量的游資。這些資金的轉向，令恒生指數股變得易跌難升。

數據亮麗背後 股樓此消彼長

筆者認為，樓價過去1年升了逾1成，到今年下半年升幅會放緩，直至明年樓價將後勁不繼，最好是橫行一段時間，只要交投保持一定流通量便行，大衆期望的是一個穩定的樓市。金融方面，下半年排隊在香港上市的企業有約500間，相當誇張，證明香港是IPO上市集資的最佳熱門地區，因此這個板塊仍然會繼續興旺。而疲弱的股市最終會找到支持點，因為樓價已顯著上升，使資金放緩投進樓市的速度，熱錢轉而低吸股票。

香港長期作為連接中國內地與國際市場的橋梁，吸引了各類跨國企業、內地龍頭企業及創科初創進駐，將香港視為區域總部或進入亞洲市場的跳板。香港的優點包括簡單低稅制、法治與監管透明、資金與資訊自由、擁有多元人才庫等等。有讀者問本人，應該投資甚麼市場？坦白說，我也是「估估下」，香港擁有多項優勢，使大量資金長期流入並保留在香港，這些資金投向哪個板塊，哪里就興旺起來。是樓市、股市，還是IPO市場？應該輪流轉吧，聰明的資金會投向超值的板塊，逢低吸納。今年樓市上升，股市反常出現下跌；明年會不會股市上升，樓市偏軟掉頭向下？

亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長蔡志忠
亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長蔡志忠

蔡志忠
亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問會榮譽會長

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