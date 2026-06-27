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內地生2.1萬租KENNEDY 38 平均每呎約92元

樓市動向
更新時間：11:33 2026-06-27 HKT
發佈時間：11:33 2026-06-27 HKT

政府積極引入外來人才，同時增加大學非本地生比例，屋苑連環錄內地生及專才客搶租盤個案。中原高級資深區域營業經理沈興和表示，西營盤KENNEDY 38中層H室，面積228方呎，採開放式間隔，最新獲內地生以每月2.1萬承租，呎租約92元。

美聯聯席區域經理楊錦河表示，紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH高層C室，面積約215方呎，屬開放式戶型，單位原以每月約1.6萬放盤，議價後獲內地生以每月1.56萬承租，呎租約73元，屬市價水平。

曉柏峰呎租73元

中原高級分行經理李子清表示，長沙灣曉柏峰A座中層9室，面積185方呎，開放式設計，最新獲內地生以每月1.35萬承租，呎租約73元，並且預繳一年租金連按金，涉資約18.9萬。

中原高級分區營業經理黃達雄稱，大埔海寶花園D座低層05室，面積398方呎，2房間隔，議價後以每月1.45萬租出，呎租36元，屬市價水平。新租客為將於新學年在教大升學的內地生，是次以預先繳付一年租金方式租入單位，涉資約17.4萬。
 

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