恒基新地洪水橋兩換地商業項目 申建約1830伙住宅

恒基及新地在洪水橋/厦村新發展區的商業項目，早年「一口氣」申請4個(32A、B、C及D區)項目原址換地，同步爭取放寬部分限制以作住宅發展，日前已放棄2個申請並由政府收回，而餘下2宗個案，即32B及32C區的換地項目，最新向城規會申請住宅發展，合共提供約1,830伙。

規模最大為32B區項目，細分2個地盤發展，地盤面積14.64萬方呎，當中地盤A興建3幢樓高43層分層住宅，共提供不少於1240伙，涉及總樓面約62.59萬方呎。而地盤B則以商業發展為主，計劃建2幢樓高41層高業樓宇，涉及總樓面約70.88萬方呎。

另外32C區項目，地盤面積18.84萬方呎，同樣細分2個地盤發展，地盤A將建2幢30層高分層住宅，提供約590伙，總樓面約30.14萬方呎；而地盤B則以商業發展為主，建4幢47層高商業項目，總樓面約120.58萬方呎到。

申請人指，擬議發展與政府近期在洪水橋/厦村新發展區內商業用地提供彈性，以作住宅用途的策略方針相符；發展用途組合可以提供多樣化發展，強化洪水橋市中心定位；擬議發展提供適量的住宅用途，可作為帶動洪水橋/厦村新發展區內其他發展的催化劑。

兩換地項目撤回申請 政府進場收地涉逾3.8億

地政總署昨日公布，在洪水橋/厦村新發展區第二期發展張貼第五批收回土地公告，收回71幅私人土地，涉及恒基及新地持有的第32A及D區商業地；該署指，上述用地總面積約36.49萬方呎。若以新界收回私人土地特惠補償第一級農地價每方呎1,043元計，收地金額逾3.8億元。

據消息透露，是次政府收回的土地，涉及恒基及新地持有的商用用地。由於現時寫字樓市道疲弱，須要補地價後進行發展並不化算，加上政府有意擴大「大學城」發展規模，因此撤回原址換地申請，藉此支持政府發展規劃。

洪水橋/厦村新發展區第二階段原址換地，有5幅商業地(4宗申請個案)原址換地完成期限「死線」原定去年12月底，其後二度延期至今年6月30日。最新有2宗原址換地申請已撤回。

地政總署回覆指，洪水橋/厦村新發展區第二期發展張貼第五批收回土地公告，收回71幅私人土地，包括位於第32A區及第32D區已撤回的原址換地申請用地，以及餘下兩宗在第32B區、第32C區的原址換地申請範圍內，需由政府收回少量的第三方土地。

上述71幅私人土地將於公告張貼後三個月（即今年9月26日）復歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

另外，地政總署昨亦就新田科技城第一期發展第二批次土地張貼收地公告，涉及278幅私人土地，合共約117公頃(1,259.37萬方呎)。若以新界收回私人土地特惠補償第一級農地價每方呎1043元計，涉及逾131.35億元。有關土地將於公告張貼後3個月（即今年9月26日）復歸政府所有。

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