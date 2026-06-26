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MONACO ONE獲內地生承租 平均每呎約56元

樓市動向
更新時間：12:20 2026-06-26 HKT
發佈時間：12:20 2026-06-26 HKT

踏入暑期租務旺季，內地生湧港掀起搶租潮。港置分行高級營業經理袁世昌表示，啟德MONACO ONE 2A座中層D室，面積約326方呎，屬1房間隔，單位放租僅兩星期，議價後輕微減價200元，以每月1.83萬租出，呎租約56.1元。據悉，租客為內地生，並一次過繳付全年租金，而業主於2021年以約860萬購入單位，按現時租金計算，租金回報率約2.6厘。

中原分行分區營業經理吳嘉權表示，沙田第一城17座中層C室，面積327方呎，2房間隔，原以每月約1.53萬放租，議價後以每月1.5萬租出，呎租約45.9元。據了解，新租客為兩名內地生，以預先繳付一年租金方式租用單位，而業主於2025年以422萬購入單位，按上述租金計算，租金回報率約4.3厘。

沙田第一城2房1.5萬租出

中原分行分區營業經理林志明表示，馬鞍山薈朗1座高層B01室，面積229方呎，開放式間隔，議價後以每月1.25萬租出，呎租約54.6元。新租客為將於新學年入讀城大內地生，是次以先付一年租金形式租用，而業主於2024年以約324萬購入，租金回報率約4.6厘。

區內代理表示，西營盤翰林峰5座高層B室，面積215方呎，開放式間隔，最新以每月2.1萬獲內地生承租，呎租約98元，較對上一份租約每月租金1.98萬，高出約6%，若按業主2025年購入價530萬計算，租金回報率約4.75厘。

同區尚瓏中層E室，面積265方呎，屬1房間隔，最新以每月2.2萬租出，呎租約83元，新租客為外籍華僑學生，準備新學年入讀香港大學，是次以預先繳付一年租金方式提前租用單位。據了解，業主於2025年斥資564萬購入單位，按上述租金計算，租金回報率約4.7厘。

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