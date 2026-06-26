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外區客追價購屯門上源銀主盤 363萬易手 呎價9213元

樓市動向
更新時間：10:43 2026-06-26 HKT
發佈時間：10:43 2026-06-26 HKT

隨着市場上筍盤買少見少，銀主盤亦成為用家追捧對象。利嘉閣分行高級經理黃錦鵬表示，屯門上源6B座高層F室，屬於銀主物業，面積約394方呎，採1房連開放式廚房間隔，最新以363萬易手，呎價約9213元。

黃錦鵬表示，買家為首置客，原居住於九龍，因希望改善居住環境，屬決定洽購，第一口價已經非常貼近銀主開價，但因競爭對手眾多，決定「追價」至高於銀主開價購入單位。

港置分行首席聯席董事梁德權表示，紅磡都會軒1座高層11室，面積約464方呎，屬2房間隔，屬於銀主盤，原開價約840萬放售，旗盤僅3日吸引同區客洽詢，最終以865.2萬成交，呎價約18647元，低市價約5%。

都會軒2房865萬售

事實上，樓價穩步向上，買家態度轉趨積極，近期「零議價」成交明顯增加。世紀21奇豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山星濤灣2座高層B室，面積541方呎，屬2房間隔，單位原開價830萬放售，最終「零議價」成交，呎價約15342元。

據了解，原業主於2008年7月以約340萬購入單位，持貨18年後轉售，帳面獲利約490萬，期內單位升值逾1.4倍。

至於其他成交，祥益區域董事黃慶德表示，屯門豐景園1座中層7室，面積347方呎，2房間隔。據了解，單位放售短短5個小時，火速獲同區投資客以332萬「即睇即買」，呎價約9568元，屬市價成交，若按單位現時市值租金每月約1.1萬計算，租金回報率達4厘。

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